Джек Сок не смог преодолеть барьер первого круга «Ролан Гаррос»

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Матч продлился 2 часа 41 минуту. 15-я ракетка мира, 24-летний Джек, дважды брал подачу оппонента, совершил восемь эйсов и четыре двойные ошибки. 23-летний Иржи, занимающий 57-е место в рейтинге АТР, сделал шесть брейков и семь эйсов, дважды ошибившись при подаче. Американец остаётся лидером в личных встречах игроков — 3:2.

Во втором раунде турнира Веселы померится силами с британцем Альяжем Бедене.