Стив Джонсон сыграет во втором раунде Открытого чемпионата Франции
Американский теннисист Стив Джонсон прошёл во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв в пяти сетах японца Юити Сугиту, — 6/3, 6/3, 6/7 (4), 6/7 (3), 6/3.
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Матч продлился 3 часа 34 минуты. 26-я ракетка мира, 27-летний Стив, сделал восемь брейков и 13 эйсов, девять раз ошибившись при подаче. 28-летний Сугита, находящийся на 77-й позиции в мировой классификации, три раза брал подачу соперника, совершил пять эйсов и шесть двойных ошибок. Американец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:1.
Во втором круге French Open Джонсон померится силами либо с французом Матиасом Бурком, либо с хорватом Борной Чоричем.
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