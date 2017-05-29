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https://sport.mail.ru/news/tennis/29905124/
29 мая 2017, 15:10 | Теннис | GoTennis.ru

Стив Джонсон сыграет во втором раунде Открытого чемпионата Франции

Американский теннисист Стив Джонсон прошёл во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв в пяти сетах японца Юити Сугиту, — 6/3, 6/3, 6/7 (4), 6/7 (3), 6/3.

Американский теннисист <span class=error>Стив</span> <span class=error>Джонсон</span> прошёл во второй круг <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> обыграв в пяти сетах японца <span class=error>Юити</span> <span class=error>Сугиту</span> — 6/3 6/3 6/7 (4) 6/7 (3) 6/3. Увеличить
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Матч продлился 3 часа 34 минуты. 26-я ракетка мира, 27-летний Стив, сделал восемь брейков и 13 эйсов, девять раз ошибившись при подаче. 28-летний Сугита, находящийся на 77-й позиции в мировой классификации, три раза брал подачу соперника, совершил пять эйсов и шесть двойных ошибок. Американец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:1.

Во втором круге French Open Джонсон померится силами либо с французом Матиасом Бурком, либо с хорватом Борной Чоричем.
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