Стив Джонсон сыграет во втором раунде Открытого чемпионата Франции

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Матч продлился 3 часа 34 минуты. 26-я ракетка мира, 27-летний Стив, сделал восемь брейков и 13 эйсов, девять раз ошибившись при подаче. 28-летний Сугита, находящийся на 77-й позиции в мировой классификации, три раза брал подачу соперника, совершил пять эйсов и шесть двойных ошибок. Американец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:1.

Во втором круге French Open Джонсон померится силами либо с французом Матиасом Бурком, либо с хорватом Борной Чоричем.