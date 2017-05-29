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https://sport.mail.ru/news/tennis/29904845/
29 мая 2017, 14:55 | Теннис | GoTennis.ru

Роберто Баутиста-Агут успешно стартовал на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Франции, обыграв в четырёх сетах австралийца Джона Миллмана, — 6/2, 6/2, 0/6, 6/1.

Испанский теннисист <span class=error>Роберто</span> <nobr>Баутиста-Агут</nobr> преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Франции обыграв в четырёх сетах австралийца Джона <span class=error>Миллмана</span> — 6/2 6/2 0/6 6/1. Увеличить
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Поединок продлился 2 часа 13 минут. 18-я ракетка мира, 29-летний Роберто, сделал семь брейков и три эйса, трижды ошибившись при подаче. 27-летний Миллман, занимающий 142-ю строчку мировой табели о рангах, четырежды брал подачу оппонента, совершил шесть эйсов и одну двойную ошибку. Испанец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:1.

Во втором раунде Roland Garros Баутиста-Агут сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.
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