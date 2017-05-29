Roland Garros. Каролин Возняцки продолжает выступление на соревнованиях
12-я ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, в трёх сетах сломила сопротивление австралийки Джейми Фурлис, занимающей 337-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 3/6, 6/2 на старте «Ролан Гаррос».
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Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. За это время 26-летняя Возняцки ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала пять брейков, а 17-летняя Фурлис выполнила один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала три
Следующей соперницей Возняцки на French Open будет либо канадка Франсуаза Абанда, либо француженка Тесса Адрианяфитримо.
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