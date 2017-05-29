Roland Garros. Каролин Возняцки продолжает выступление на соревнованиях

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Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. За это время 26-летняя Возняцки ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала пять брейков, а 17-летняя Фурлис выполнила один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Следующей соперницей Возняцки на French Open будет либо канадка Франсуаза Абанда, либо француженка Тесса Адрианяфитримо.