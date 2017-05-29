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https://sport.mail.ru/news/tennis/29904844/
29 мая 2017, 14:55 | Теннис | GoTennis.ru

Roland Garros. Каролин Возняцки продолжает выступление на соревнованиях

12-я ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, в трёх сетах сломила сопротивление австралийки Джейми Фурлис, занимающей 337-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 3/6, 6/2 на старте «Ролан Гаррос».

12-я ракетка мира датчанка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> в трёх сетах сломила сопротивление австралийки <span class=error>Джейми</span> <span class=error>Фурлис</span> занимающей 337-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/4 3/6 6/2 на старте <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. За это время 26-летняя Возняцки ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала пять брейков, а 17-летняя Фурлис выполнила один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Следующей соперницей Возняцки на French Open будет либо канадка Франсуаза Абанда, либо француженка Тесса Адрианяфитримо.
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