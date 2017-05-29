Жиль Симон завершил выступление на French Open
Французский теннисист Жиль Симон не смог преодолеть барьер первого раунда «Ролан Гаррос», проиграв в четырёх партиях грузину Николозу Басилашвили, — 6/1, 2/6, 4/6, 1/6.
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За 2 часа 25 минут, проведённых на корте, 32-й номер рейтинга АТР, 23-летний Симон, шесть раз брал подачу соперника и допустил две двойные ошибки. 25-летний Николоз, находящийся на 63-й позиции мировой классификации, реализовал девять
Во втором круге соревнований Басилашвили сразится с сербом Виктором Троицки.
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