Жиль Симон завершил выступление на French Open

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За 2 часа 25 минут, проведённых на корте, 32-й номер рейтинга АТР, 23-летний Симон, шесть раз брал подачу соперника и допустил две двойные ошибки. 25-летний Николоз, находящийся на 63-й позиции мировой классификации, реализовал девять брейк-понйтов и четырежды ошибался при подаче. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

Во втором круге соревнований Басилашвили сразится с сербом Виктором Троицки.