Париж. Евгений Донской проиграл в трёх сетах Виктору Троицки
Российский теннисист Евгений Донской не смог преодолеть барьер первого раунда «Ролан Гаррос», уступив в трёх партиях сербу Виктору Троицки, — 6/7 (4), 4/6, 0/6.
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За время матча, продлившегося 2 часа 17 минут, 99-я ракетка мира, 27-летний Евгений, один раз взял подачу соперника, совершил четыре эйса и две двойные ошибки. 31-летний Виктор, занимающий 31-ю позицию в мировой классификации, записал в свой актив пять брейков и шесть эйсов, четырежды ошибившись при подаче. Серб остаётся лидером в личных встречах игроков — 3:0.
Во втором круге турнира Троицки сразится с победителем игры француза Жиля Симона и грузина Николоза Басилашвили.
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