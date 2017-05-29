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https://sport.mail.ru/news/tennis/29904618/
29 мая 2017, 14:38 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Евгений Донской проиграл в трёх сетах Виктору Троицки

Российский теннисист Евгений Донской не смог преодолеть барьер первого раунда «Ролан Гаррос», уступив в трёх партиях сербу Виктору Троицки, — 6/7 (4), 4/6, 0/6.

Российский теннисист Евгений Донской не смог преодолеть барьер первого раунда <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> уступив в трёх партиях сербу Виктору <span class=error>Троицки</span> — 6/7 (4) 4/6 0/6. Увеличить
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За время матча, продлившегося 2 часа 17 минут, 99-я ракетка мира, 27-летний Евгений, один раз взял подачу соперника, совершил четыре эйса и две двойные ошибки. 31-летний Виктор, занимающий 31-ю позицию в мировой классификации, записал в свой актив пять брейков и шесть эйсов, четырежды ошибившись при подаче. Серб остаётся лидером в личных встречах игроков — 3:0.

Во втором круге турнира Троицки сразится с победителем игры француза Жиля Симона и грузина Николоза Басилашвили.
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