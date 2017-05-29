Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29904373/
29 мая 2017, 14:30 | Теннис | GoTennis.ru

«Ролан Гаррос». Райан Харрисон потерпел поражение от Альяжа Бедене

Американский теннисист Райан Харрисон не смог преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Франции, проиграв в четырёх сетах британцу Альяжу Бедене, — 4/6, 0/6, 6/3, 1/6.

Американский теннисист <span class=error>Райан</span> <span class=error>Харрисон</span> не смог преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Франции проиграв в четырёх сетах британцу <span class=error>Альяжу</span> <span class=error>Бедене</span> — 4/6 0/6 6/3 1/6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 59 минут матча 42-я ракетка мира, 25-летний Харрисон, дважды брал подачу оппонента, совершил восемь эйсов и шесть двойных ошибок. 27-летний Альяж, занимающий 52-е место в мировой классификации, реализовал семь брейк-пойнтов и 12 раз подавал навылет. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором раунде Roland Garros Бедене сразится либо с американцем Джеком Соком, либо с чехом Иржи Веселы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
29 мая

Париж. Евгений Донской проиграл в трёх сетах Виктору Троицки

Чжан Шуай вышла во второй раунд "мэйджора" в Париже

"Ролан Гаррос". Райан Харрисон потерпел поражение от Альяжа Бедене