«Ролан Гаррос». Райан Харрисон потерпел поражение от Альяжа Бедене

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За 1 час 59 минут матча 42-я ракетка мира, 25-летний Харрисон, дважды брал подачу оппонента, совершил восемь эйсов и шесть двойных ошибок. 27-летний Альяж, занимающий 52-е место в мировой классификации, реализовал семь брейк-пойнтов и 12 раз подавал навылет. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором раунде Roland Garros Бедене сразится либо с американцем Джеком Соком, либо с чехом Иржи Веселы.