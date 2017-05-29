«Ролан Гаррос». Райан Харрисон потерпел поражение от Альяжа Бедене
Американский теннисист Райан Харрисон не смог преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Франции, проиграв в четырёх сетах британцу Альяжу Бедене, — 4/6, 0/6, 6/3, 1/6.
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За 1 час 59 минут матча 42-я ракетка мира, 25-летний Харрисон, дважды брал подачу оппонента, совершил восемь эйсов и шесть двойных ошибок. 27-летний Альяж, занимающий 52-е место в мировой классификации, реализовал семь
Во втором раунде Roland Garros Бедене сразится либо с американцем Джеком Соком, либо с чехом Иржи Веселы.
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