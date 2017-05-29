Чжан Шуай вышла во второй раунд «мэйджора» в Париже
34-я ракетка мира, китаянка Чжан Шуай, в двух партиях переиграла хорватку Донну Векич, занимающую 75-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/4 на старте «Ролан Гаррос».
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Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время 28-летняя Чжан Шуай сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть
Во втором раунде Открытого первенства Франции Чжан Шуай сыграет с беларуской Александрой Соснович.
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