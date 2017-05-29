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https://sport.mail.ru/news/tennis/29904372/
29 мая 2017, 14:30 | Теннис | GoTennis.ru

Чжан Шуай вышла во второй раунд «мэйджора» в Париже

34-я ракетка мира, китаянка Чжан Шуай, в двух партиях переиграла хорватку Донну Векич, занимающую 75-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/4 на старте «Ролан Гаррос».

34-я ракетка мира китаянка <span class=error>Чжан</span> <span class=error>Шуай</span> в двух партиях переиграла хорватку Донну <span class=error>Векич</span> занимающую 75-ю строчку рейтинга WTA со счётом 7/5 6/4 на старте <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время 28-летняя Чжан Шуай сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 20-летняя Векич один раз подала навылет, допустила десять двойных ошибок и сделала четыре брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу китаянки.

Во втором раунде Открытого первенства Франции Чжан Шуай сыграет с беларуской Александрой Соснович.
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