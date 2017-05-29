Чжан Шуай вышла во второй раунд «мэйджора» в Париже

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Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время 28-летняя Чжан Шуай сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 20-летняя Векич один раз подала навылет, допустила десять двойных ошибок и сделала четыре брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу китаянки.

Во втором раунде Открытого первенства Франции Чжан Шуай сыграет с беларуской Александрой Соснович.