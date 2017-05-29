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https://sport.mail.ru/news/tennis/29904121/
29 мая 2017, 14:11 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Гарбин Мугуруса нанесла поражение Франческе Скьявоне на старте турнира

Пятая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, одолела итальянку Франческу Скьявоне, занимающую 78-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/4 на старте «мэйджора» в Париже.

Пятая ракетка мира испанка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса одолела итальянку <span class=error>Франческу</span> Скьявоне занимающую 78-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/2 6/4 на старте мэйджора в Париже. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За это время 23-летняя Мугуруса сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 36-летняя Скьявоне один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Во втором раунде Открытого чемпионата Франции Мугуруса сразится с эстонкой Анетт Контавейт.
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