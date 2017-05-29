Париж. Гарбин Мугуруса нанесла поражение Франческе Скьявоне на старте турнира

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Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За это время 23-летняя Мугуруса сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 36-летняя Скьявоне один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Во втором раунде Открытого чемпионата Франции Мугуруса сразится с эстонкой Анетт Контавейт.