Париж. Гарбин Мугуруса нанесла поражение Франческе Скьявоне на старте турнира
Пятая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, одолела итальянку Франческу Скьявоне, занимающую 78-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/4 на старте «мэйджора» в Париже.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За это время 23-летняя Мугуруса сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять
Во втором раунде Открытого чемпионата Франции Мугуруса сразится с эстонкой Анетт Контавейт.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter