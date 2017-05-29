Елена Янкович покидает Открытый чемпионат Франции

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За 1 час 11 минут матча теннисистки допустили по три двойные ошибки. При этом 32-летняя Янкович сделала пять эйсов и один брейк, а 25-летняя Хогенкамп четыре раза подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В следующем круге French Open Хогенкамп померится силами либо с австралийкой Дарьей Гавриловой, либо с бельгийкой Элизе Мертенс.