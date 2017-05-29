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29 мая 2017, 14:11 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Янкович покидает Открытый чемпионат Франции

63-я ракетка мира, сербка Елена Янкович, уступила голландке Ришель Хогенкамп, занимающей 105-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 5/7 в первом круге «Ролан Гаррос».

63-я ракетка мира сербка Елена <span class=error>Янкович</span> уступила голландке <span class=error>Ришель</span> Хогенкамп занимающей 105-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 5/7 в первом круге <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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За 1 час 11 минут матча теннисистки допустили по три двойные ошибки. При этом 32-летняя Янкович сделала пять эйсов и один брейк, а 25-летняя Хогенкамп четыре раза подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В следующем круге French Open Хогенкамп померится силами либо с австралийкой Дарьей Гавриловой, либо с бельгийкой Элизе Мертенс.
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