Елена Янкович покидает Открытый чемпионат Франции
63-я ракетка мира, сербка Елена Янкович, уступила голландке Ришель Хогенкамп, занимающей 105-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 5/7 в первом круге «Ролан Гаррос».
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За 1 час 11 минут матча теннисистки допустили по три двойные ошибки. При этом 32-летняя Янкович сделала пять эйсов и один брейк, а 25-летняя Хогенкамп четыре раза подала навылет и реализовала четыре
В следующем круге French Open Хогенкамп померится силами либо с австралийкой Дарьей Гавриловой, либо с бельгийкой Элизе Мертенс.
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