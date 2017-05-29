Анетт Контавейт обыграла Монику Никулеску на «мэйджоре» в Париже
53-я ракетка мира, эстонка Анетт Контавейт, переиграла румынку Монику Никулеску, занимающую 54-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/1 в первом круге «Ролан Гаррос».
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Встреча длилась 1 час 21 минуту. За это время 21-летняя Контавейт сделала пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре
Следующей соперницей Контавейт на Открытом первенстве Франции будет победительница матча между испанкой Гарбин Мугурусой и итальянкой Франческой Скьявоне.
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