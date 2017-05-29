Анетт Контавейт обыграла Монику Никулеску на «мэйджоре» в Париже

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Встреча длилась 1 час 21 минуту. За это время 21-летняя Контавейт сделала пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 29-летняя Никулеску ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Следующей соперницей Контавейт на Открытом первенстве Франции будет победительница матча между испанкой Гарбин Мугурусой и итальянкой Франческой Скьявоне.