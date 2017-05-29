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https://sport.mail.ru/news/tennis/29903865/
29 мая 2017, 13:59 | Теннис | GoTennis.ru

Анетт Контавейт обыграла Монику Никулеску на «мэйджоре» в Париже

53-я ракетка мира, эстонка Анетт Контавейт, переиграла румынку Монику Никулеску, занимающую 54-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/1 в первом круге «Ролан Гаррос».

53-я ракетка мира эстонка <span class=error>Анетт</span> Контавейт переиграла румынку Монику <span class=error>Никулеску</span> занимающую 54-ю строчку рейтинга WTA со счётом 7/5 6/1 в первом круге <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 21 минуту. За это время 21-летняя Контавейт сделала пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 29-летняя Никулеску ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Следующей соперницей Контавейт на Открытом первенстве Франции будет победительница матча между испанкой Гарбин Мугурусой и итальянкой Франческой Скьявоне.
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