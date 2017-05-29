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29 мая 2017, 13:59 | Теннис | GoTennis.ru

Милош Раонич с победы стартовал на «Ролан Гаррос»

Канадский теннисист Милош Раонич преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Франции, обыграв в трёх сетах бельгийца Стива Дарсиса, — 6/3, 6/4, 6/2.

Канадский теннисист <span class=error>Милош</span> <span class=error>Раонич</span> преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Франции обыграв в трёх сетах бельгийца <span class=error>Стива</span> <span class=error>Дарсиса</span> — 6/3 6/4 6/2. Увеличить
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Первая очная встреча игроков продлилась 1 час 31 минуту. Шестая ракетка мира, 26-летний Милош, записал в свой актив четыре брейка и 15 эйсов, пять раз ошибишвись при подаче. 33-летний Дарсис, занимающий 38-е место в рейтинге АТР, трижды подавал навылет и допустил две двойные ошибки.

Во втором раунде турнира Раонич сразится с победителем игры россиянина Михаила Южного и бразильца Рожерио Дутры Да Силвы.
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