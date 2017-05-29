Милош Раонич с победы стартовал на «Ролан Гаррос»

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Первая очная встреча игроков продлилась 1 час 31 минуту. Шестая ракетка мира, 26-летний Милош, записал в свой актив четыре брейка и 15 эйсов, пять раз ошибишвись при подаче. 33-летний Дарсис, занимающий 38-е место в рейтинге АТР, трижды подавал навылет и допустил две двойные ошибки.

Во втором раунде турнира Раонич сразится с победителем игры россиянина Михаила Южного и бразильца Рожерио Дутры Да Силвы.