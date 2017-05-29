Путинцева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева преодолела барьер первого круга основной сетки турнира «Ролан Гаррос», сообщает Sports.kz.
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На стартовом этапе Путинцева переиграла француженку Миртиль Жоржес — 6:3, 6:0.
В следующем раунде Юлия встретится с победительницей противостоянии Юханны Ларссон из Норвегии и россиянки Натальи Вихлянцевой.
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