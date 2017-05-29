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29 мая 2017, 13:36 | Теннис | Sports.kz

Путинцева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева преодолела барьер первого круга основной сетки турнира «Ролан Гаррос», сообщает Sports.kz.

Казахстанская теннисистка Юлия <span class=error>Путинцева</span> преодолела барьер первого круга основной сетки турнира <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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На стартовом этапе Путинцева переиграла француженку Миртиль Жоржес — 6:3, 6:0.

В следующем раунде Юлия встретится с победительницей противостоянии Юханны Ларссон из Норвегии и россиянки Натальи Вихлянцевой.

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