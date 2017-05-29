Чемпионская гонка U-21. Карен Хачанов поднялся на три строчки
По результатам минувшей недели в Топ-10 Чемпионской гонки среди игроков не старше 21 года ряд теннисистов смогли улучшить свои позиции. В частности представитель Южной Кореи Хён Чон поднялся на третью строчку, а россиянин Карен Хачанов — на шестую.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпионская гонка U-21. Версия от 29 мая 2017 года.
1. (1) Александр Зверев (Германия) — 2.130 очков.
2. (2) Борна Чорич (Хорватия) — 631.
3. (4) Хён Чон (Корея) — 415.
4. (3) Фрэнсис Тиафо (США) — 397.
5. (5) Эрнесто Эскобедо (США) — 348.
6. (9) Карен Хачанов (Россия) — 335.
7. (9) Джаред Дональдсон (США) — 327.
8. (6) Даниил Медведев (Россия) — 315.
9. (8) Каспер Рууд (Норвегия) — 298.
10. (10) Кантен Галли (Франция) — 285….
11. (11) Андрей Рублёв (Россия) — 262….
41. (39) Иван Гахов (Россия) — 65….
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter