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https://sport.mail.ru/news/tennis/29903068/
29 мая 2017, 13:21 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Карен Хачанов поднялся на три строчки

По результатам минувшей недели в Топ-10 Чемпионской гонки среди игроков не старше 21 года ряд теннисистов смогли улучшить свои позиции. В частности представитель Южной Кореи Хён Чон поднялся на третью строчку, а россиянин Карен Хачанов — на шестую.

По результатам минувшей недели в Топ-10 Чемпионской гонки среди игроков не старше 21 года ряд теннисистов смогли улучшить свои позиции. В частности представитель Южной Кореи <span class=error>Хён</span> <span class=error>Чон</span> поднялся на третью строчку а россиянин <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> — на шестую. Увеличить
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Чемпионская гонка U-21. Версия от 29 мая 2017 года.

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 2.130 очков.

2. (2) Борна Чорич (Хорватия) — 631.

3. (4) Хён Чон (Корея) — 415.

4. (3) Фрэнсис Тиафо (США) — 397.

5. (5) Эрнесто Эскобедо (США) — 348.

6. (9) Карен Хачанов (Россия) — 335.

7. (9) Джаред Дональдсон (США) — 327.

8. (6) Даниил Медведев (Россия) — 315.

9. (8) Каспер Рууд (Норвегия) — 298.

10. (10) Кантен Галли (Франция) — 285….

11. (11) Андрей Рублёв (Россия) — 262….

41. (39) Иван Гахов (Россия) — 65….
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