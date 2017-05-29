Жо-Вильфрид Цонга поднялся на три позиции в Чемпионской гонке ATP и вошел в топ-10
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт. Француз Жо-Вильфрид Цонга поднялся на три позиции в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
На минувшей неделе Цонга стал победителем турнира в Лионе, обыграв в финале чеха Томаша Бердыха. После победы на домашнем турнире у француза стало 1560 очков, и он поднялся с 11-го на 8-е место. Также в топ-10 швейцарец Станислас Вавринка (1940 очков) сместил с пятого места бельгийца Давида Гоффена (1730).
Лучший из россиян Даниил Медведев с 355 очками занимает 65 место, а Андрей Кузнецов набрал 340 очков и совершил рывок со 102-го на 70-е место.
Чемпионская гонка ATP, версия от 29 мая:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 4915 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045,
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 2445,
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 2130,
5 (6). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1940,
6 (5). Давид Гоффен (Бельгия) — 1730,
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 1615,
8 (11).
9 (8). Григор Димитров (Болгария) — 1475,
10 (9). Пабло
65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 355….
70 (102). Андрей Кузнецов (Россия) — 340….
72 (84). Карен Хачанов (Россия) — 335….
74 (71). Андрей Рублев (Россия) — 327….
79 (75). Евгений Донской (Россия) — 314.
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