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https://sport.mail.ru/news/tennis/29901336/
29 мая 2017, 11:26 | Теннис | Р-Спорт

Жо-Вильфрид Цонга поднялся на три позиции в Чемпионской гонке ATP и вошел в топ-10

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Француз Жо-Вильфрид Цонга поднялся на три позиции в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

На минувшей неделе Цонга стал победителем турнира в Лионе, обыграв в финале чеха Томаша Бердыха. После победы на домашнем турнире у француза стало 1560 очков, и он поднялся с 11-го на 8-е место. Также в топ-10 швейцарец Станислас Вавринка (1940 очков) сместил с пятого места бельгийца Давида Гоффена (1730).

Лучший из россиян Даниил Медведев с 355 очками занимает 65 место, а Андрей Кузнецов набрал 340 очков и совершил рывок со 102-го на 70-е место.

Чемпионская гонка ATP, версия от 29 мая:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 4915 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045,

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 2445,

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 2130,

5 (6). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1940,

6 (5). Давид Гоффен (Бельгия) — 1730,

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 1615,

8 (11). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1560,

9 (8). Григор Димитров (Болгария) — 1475,

10 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1380,

65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 355….

70 (102). Андрей Кузнецов (Россия) — 340….

72 (84). Карен Хачанов (Россия) — 335….

74 (71). Андрей Рублев (Россия) — 327….

79 (75). Евгений Донской (Россия) — 314.
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