Грунтовый барьер Весниной

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Продолжается первый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который в первый же день преподнес болельщикам и специалистам сюрприз. Россиянка Екатерина Макарова, олимпийская чемпионка в паре с Еленой Весниной, одержала победу над первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер.

В отсутствие Марии Шараповой и Серены Уильямс женская сетка и так выглядела очень открытой, и явного фаворита не было, но после вылета Кербер ситуация стала еще более запутанной. Это добавляет интриги, и желающие поднять над головой заветный кубок с удвоенной энергией продолжат борьбу.

Нельзя сказать, что победа Макаровой стала большой сенсацией, однако поражение первой ракетки мира на ранней стадии всегда привлекает к себе внимание. Российская теннисистка, помимо очевидных успехов в паре, добился хороших результатов и в одиночном разряде. Сейчас Макарова занимает 40-ю строчку рейтинга, однако это связано с паузой из-за травмы. И теперь экс-восьмая ракетка мира показала, что готова сражаться наравне с сильнейшими, как это было раньше.

Глядя на состав женской части турнира, российский болельщик вправе рассчитывать не только на поздние стадии, но и на победу одной из россиянок.

Веснина на нелюбимом грунте.

Во второй день турнира в борьбу вступают Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова. Веснину можно уверенно назвать одной из претенденток на победу. Елена, как и Макарова, добилась значительных успехов в парном разряде, но в одиночке большие успехи стали к ней приходить только в последние два года. Все началось с прошлого Уимблдона, где Веснина дошла до полуфинала, в котором уступила будущей победительнице Серене Уильямс.

На этом ее достижения не закончились и в нынешнем году, начало которого, впрочем, не задалось. В Австралии она смогла дойти лишь до третьего круга, в Петербурге до ¼ финала. Но Веснина постепенно набирала форму, и выстрелила в нужный момент, победив в престижнейшем турнире «Индиан Уэллс».

В финале Елена обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову в упорном трехсетовом поединке (6−7, 7−5, 6−4).

В первом круге Ролан Гаррос 13-ю ракетку мира ждет бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя, которая замыкает мировую сотню. На бумаге проблем у Весниной возникнуть не должно, однако последние результаты спортсменки настораживают. После триумфа в «Индиан Уэллс» российская теннисистка ни разу не проходила дальше второго круга. Если ранний вылет в Майами можно объяснить эйфорией после крупной победы, то дальнейшие выступления Елены лишь огорчали ее болельщиков. Больше всего заставляет переживать тот факт, что в пяти грунтовых турнирах, которые составляют важную часть подготовки к Ролан Гаррос, Веснина трижды проиграла в первом круге и два раза добралась до второго.

Учитывая специфику покрытия и провальный грунтовый сезон, Веснину могут поджидать неприятности.

Матч Веснина — Хаддад-Майя начнется не ранее 17.00 мск в понедельник, 29 мая.

В отличие от своей соотечественницы Павлюченкова в этом году смотрится намного стабильнее. У нее нет в активе такой громкой победы, однако подготовка к Ролан Гаррос прошла для 17-й ракетки мира неплохо. Анастасия начала сезон прекрасно, дойдя до ¼ финала чемпионата Австралии, и преимущественно проходила в поздние стадии турниров.

В процессе подготовки в Парижу Павлюченкова выиграла турнир в Рабате на грунте и дошла до 1/8 финала в Риме, где проиграла румынке Симоне Халеп.

В первом круге Ролан Гаррос россиянку будет ждать еще одна представительница Румынии Патрисия-Мария Циг. В отличие от Халеп, Циг пока нечем похвастать в плане достижений. Она занимает 87-ю строчку мирового рейтинга, и в этом году лишь однажды прошла дальше второго круга — это случилось на «Индиан Уэллс» на харде.

Сложно представить, что Павлюченкова найдет себе проблемы в матче, и можно смело ожидать, что она пройдет во второй круг без особых усилий.

Матч стартует не ранее 15.30 мск.

В этот день борьбу на турнире начнут еще три представительницы России. 22-х летняя Екатерина Александрова, имеющая 85-й номер рейтинга, будет противостоять 35-й ракетке мира Катержине Синяковой из Чехии. 20-летняя Наталья Вихлянцева сыграет с о шведкой Юханной Ларссон. Это противостояние обещает быть равным, потому что спортсменок разделят лишь 15 мест в табели о рангах. Спорстменка из Швеции располагается на 58-м, а Вихлянцева — на 73-ем месте.

Еще один равный поединок должен состояться у Екатерины Хромачевой. Правда, ей будет противостоять француженка Полин Пармантье, а это значит, что поддержки с трибун 22-летней россиянке ждать не приходится.

В борьбу вступят также две претендентки на итоговую победу: испанка Гарбинье Мугуруса и чешка Каролина Плишкова.

Пятая ракетка мира Мугуруса сыграет с победительницей Ролан Гаррос 2010 года итальянкой Франческой Скьавон, а замыкающая тройку сильнейших рейтинга WTA Плишкова проэкзаменует Чжэн Сайсай из Китая.

Джокович в поисках себя. Надаль хочет «дециму».

Новак Джокович приступит в понедельник к защите своего титула на парижских кортах. За сербом будет очень интересно наблюдать, так как после прошлогодней победы на Ролан Гаррос серб стал испытывать проблемы, которые продолжаются до сих пор. Выиграв карьерный шлем, Джокович, как показалось многим, потерял изрядную долю мотивации, что сразу же отразилось на его результатах.

В попытке обрести себя сербский теннисист обратился к помощи великого Андре Агасси, который теперь будет личным тренером второй ракетки мира.

Свой путь к вершине Джокович начнет с матча против неуступчивого испанца Марселя Гранольерса, который, несмотря на скромный 76-й рейтинг, способен на грунте попортить кровь любому спортсмену.

Еще один выдающийся теннисист начнет свой путь к фантастическому достижению. Девятикратный победитель Открытого чемпионата Франции испанец Рафаэль Надаль сыграет в матче первого круга против француза Бенуа Пэра. Финалист последнего чемпионата Австралии, по всей видимости, избавился от травмы коленей и играет в этом сезоне очень сильно, особенно на грунте.

Надаль выиграл три турнира на своем любимом покрытии: Монте-Карло, Барселону и Мадрид.

Однако незадолго до Парижа допустил обидную осечку, уступив в четвертьфинале Рима быстро прогрессирующему австрийцу Доминику Тиму.

Сомнений в том, что Надаль выйдет во второй круг, нет.

Специалисты ожидают от выдающегося испанца как минимум полуфинала, а болельщики естественно хотят юбилейный десятый титул.

Сразу пять российских теннисистов проведут в этот день первые матчи турнира. Десятикратный победитель турниров ATP Михаил Южный сыграет с бразильцем Рожериу да Силвой. 19-летний Андрей Рублев, не входящий в сотню лучших, постарается оказать сопротивление аргентинцу Диего Шварцману. Еще одно российско-аргентинское противостояние состоится между Константином Кравчуком и Федерико Дельбонисом. Теймураз Габашвили постарается сломить сопротивление доминиканца Виктора Эстрелья-Бургоса.

Особый интерес вызывает матч Виктор Троицки — Евгений Донской. Напомним, что в феврале сборная Сербии обыграла россиян в первом круге Кубка Дэвиса и отправила команду играть стыковой матч за право сохранить место в мировой группе. Троицки был в числе обидчиков сборной России, правда Донской тогда не играл. Тем не менее, несмотря на большую разницу в рейтинге (35-й номер Троицки против 99-го Донского), матч обещает быть упорным, и у россиянина есть шансы победить не отличающегося стабильностью серба.