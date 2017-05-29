Теннисист Кузнецов поднялся на 12 позиций в рейтинге ATP
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россиянин Андрей Кузнецов переместился с 85-го на 73-е место в рейтинге Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На прошлой неделе Кузнецов дошел до полуфинала турнира ATP в Женеве, где проиграл будущему победителю швейцарцу Стэну Вавринке.
Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Первое место занимает британец Энди Маррей, второе — серб Новак Джокович, третье — Вавринка.
Лучший из россиян Карен Хачанов поднялся на 53-ю позицию. Его соотечественник Даниил Медведев опустился с 65-й на 66-ю строчку, Михаил Южный — с 84-й на 86-ю, а Евгений Донской остался на 99-й строчке.
Рейтинг ATP от 29 мая:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 10370 очков.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445.
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5445.
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 4375.
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 5035.
6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4360.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4145.
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 3765.
9 (9). Кэи Нисикори (Япония) — 3560.
10 (10). Александр Зверев (Германия) — 3150….
53 (54). Карен Хачанов (Россия) — 860….
66 (65). Даниил Медведев (Россия) — 782….
73 (85). Андрей Кузнецов (Россия) — 615….
86 (84). Михаил Южный (Россия) — 624….
99 (99). Евгений Донской (Россия) — 558.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter