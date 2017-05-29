Теннисист Кузнецов поднялся на 12 позиций в рейтинге ATP

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На прошлой неделе Кузнецов дошел до полуфинала турнира ATP в Женеве, где проиграл будущему победителю швейцарцу Стэну Вавринке.

Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Первое место занимает британец Энди Маррей, второе — серб Новак Джокович, третье — Вавринка.

Лучший из россиян Карен Хачанов поднялся на 53-ю позицию. Его соотечественник Даниил Медведев опустился с 65-й на 66-ю строчку, Михаил Южный — с 84-й на 86-ю, а Евгений Донской остался на 99-й строчке.

Рейтинг ATP от 29 мая:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 10370 очков.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445.

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5445.

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 4375.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 5035.

6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4360.

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4145.

8 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 3765.

9 (9). Кэи Нисикори (Япония) — 3560.

10 (10). Александр Зверев (Германия) — 3150….

53 (54). Карен Хачанов (Россия) — 860….

66 (65). Даниил Медведев (Россия) — 782….

73 (85). Андрей Кузнецов (Россия) — 615….

86 (84). Михаил Южный (Россия) — 624….

99 (99). Евгений Донской (Россия) — 558.