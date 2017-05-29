Екатерина Макарова: За успехи на турнирах «Большого шлема» нам в России ничего не дают
Россиянка Екатерина Макарова рассказала, получит ли она
что-то за победу над первой ракеткой мира, немкой Анжелик Кербер в Париже.
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«Нет, за успехи на турнирах “Большого шлема” и победы над такими сильными соперницами нам в России ничего не дают. Но это не значит, что не надо бороться», — приводит слова Макаровой официальный сайт WTA.
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