Екатерина Макарова: За успехи на турнирах «Большого шлема» нам в России ничего не дают

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«Нет, за успехи на турнирах “Большого шлема” и победы над такими сильными соперницами нам в России ничего не дают. Но это не значит, что не надо бороться», — приводит слова Макаровой официальный сайт WTA.