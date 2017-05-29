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29 мая 2017, 10:13 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Макарова: За успехи на турнирах «Большого шлема» нам в России ничего не дают

Россиянка Екатерина Макарова рассказала, получит ли она что-то за победу над первой ракеткой мира, немкой Анжелик Кербер в Париже.

Россиянка Екатерина <span class=error>Макарова</span> рассказала получит ли она <nobr>что-то </nobr>за победу над первой ракеткой мира немкой Анжелик <span class=error>Кербер</span> в Париже. Увеличить
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«Нет, за успехи на турнирах “Большого шлема” и победы над такими сильными соперницами нам в России ничего не дают. Но это не значит, что не надо бороться», — приводит слова Макаровой официальный сайт WTA.
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