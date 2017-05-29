«Ролан Гаррос». Состоялась жеребьёвка в женском парном разряде

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Лидерами посева стали американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова. На старте соревнований им предстоит встреча с француженкой Ализе Корне и бельгийкой Элизе Мертенс.

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, посеянные под вторым номером, начнут своё выступление с поединка против француженок Фионы Ферро и Марго Йеролимос.

Наталья Вихлянцева в паре с Юлией Путинцевой из Казахстана сыграют с бельгийкой Кирстен Флипкенс и итальянкой Франческой Скьявоне. Евгения Родина и американка Варвара Лепченко померятся силами с китаянками Пэн Шуай и Йин-Йин Дуань. Дарья Касаткина и Ирина Хромачёва скрестят ракетки с американкой Ракель Атаво и латвийкой Еленой Остапенко.

Анастасия Павлюченкова и австралийка Дарья Гаврилова проведут матч против индианки Сании Мирзы и представительницы Казахстана Ярославы Шведовой, посеянных под четвёртым номером. Соперницами Аллы Кудрявцевой и Александры Пановой станут японка Шуко Аояма и китаянка Чжаоксюан Янг.