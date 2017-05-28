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https://sport.mail.ru/news/tennis/29896912/
28 мая 2017, 22:48 | Теннис | БЕЛТА

Саснович вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй раунд открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Париже уже произошла одна громкая сенсация — первая ракетка мира немка Ангелика <span class=error>Кербер</span> неожиданно уступила российской теннисистке Екатерине <span class=error>Макаровой</span> занимающей 40-е место в мировом рейтинге — 2:6 2:6. Увеличить
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Сегодня в стартовом поединке на парижских кортах «Ролан Гаррос» Александра, занимающая 98-е место в мировом рейтинге, встречалась с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (65) и уступила в первой партии со счетом 4:6. Второй сет Саснович начала гораздо увереннее и повела 4:1, затем соперница сумела проявить характер и сравняла счет — 5:5, но все же белоруска добилась своего и выиграла 7:5. В решающей партии шла упорная борьба, в которой сильнее оказалась Александра Саснович — 6:3. Встреча продолжалась 2 ч. 23 мин. Следующей соперницей Александры Саснович будет победительница матча между китаянкой Чжан Шуай (38) и хорваткой Донной Векич (75).

В Париже уже произошла одна громкая сенсация — первая ракетка мира немка Ангелика Кербер неожиданно уступила российской теннисистке Екатерине Макаровой, занимающей 40-е место в мировом рейтинге — 2:6, 2:6.

В первом круге мужского парного разряда ветеран белорусского тенниса Максим Мирный и россиянин Михаил Южный встретятся с французским тандемом Квентин Халис / Адриан Маннарино.

Второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится на «Ролан Гаррос» 11 июня. В этом году общий призовой фонд French Open составляет 36 млн евро.

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