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28 мая 2017, 17:43 | Теннис | Чемпионат.com

Димитров уверенно обыграл Робера в первом круге «Ролан Гаррос»

Болгарин Григор Димитров (11) уверенно вышел во второй раунд «Ролан Гаррос», обыграв французского ветерана Стефана Робера.

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37-летний француз не взял ни одного сета — поединок закончился со счётом 6:2, 6:3, 6:4 в пользу Димитрова.

Матч продолжался 1 час 49 минут. Димитров 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, сделал 35 «виннерсов» и 32 невынужденные ошибки, а также реализовал все 6 заработанных брейк-пойнтов. На счету Робера 1 эйс, 2 двойные, 17 ударов навылет, 22 ошибки и 2 использованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге 11-й сеяный встретится либо с испанцем Томми Робредо (SR), либо с британцем Даниэлем Эвансом.
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