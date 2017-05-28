Димитров уверенно обыграл Робера в первом круге «Ролан Гаррос»
Болгарин Григор Димитров (11) уверенно вышел во второй раунд «Ролан Гаррос», обыграв французского ветерана Стефана Робера.
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37-летний француз не взял ни одного сета — поединок закончился со счётом 6:2, 6:3, 6:4 в пользу Димитрова.
Матч продолжался 1 час 49 минут. Димитров 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, сделал 35 «виннерсов» и 32 невынужденные ошибки, а также реализовал все 6 заработанных
Во втором круге 11-й сеяный встретится либо с испанцем Томми Робредо (SR), либо с британцем Даниэлем Эвансом.
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