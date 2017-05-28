Кузнецова победила американку Макхейл на старте Roland Garros
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над американкой Кристиной Макхейл в матче стартового раунда Roland Garros (призовой фонд — более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
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Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянки, «посеянной» на турнире под восьмым номером. Матч продолжался 2 часа 5 минут.
Кузнецова занимает девятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Макхейл находится на 61-м месте.
Соперницей Кузнецовой по второму кругу станет победительница матча между итальянкой Камилой Джорджи и француженкой Осеан Доден.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.
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