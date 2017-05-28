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28 мая 2017, 17:21 | Теннис | Чемпионат.com

Медведев из-за судорог не доиграл матч с Бонзи на «Ролан Гаррос»

Россиянин Даниил Медведев не смог доиграть матч первого круга Открытого чемпионата Франции с местным обладателем «уайлд-кард» Бенжаменом Бонзи.

Россиянин Даниил <span class=error>Медведев</span> не смог доиграть матч первого круга Открытого чемпионата Франции с местным обладателем <span class=error>уайлд</span>-<span class=error>кард</span> Бенжаменом <span class=error>Бонзи</span>. Увеличить
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21-летний уроженец Москвы, занимающий 65-е место в рейтинге АТР, отказался от продолжения борьбы, уступая 7:5, 4:6, 1:6, 1:3. Причиной отказа стали судороги у Даниила.

Следующим оппонентом Бонзи станет испанец Альберт Рамос-Винольяс (19), переигравший румына Мариуша Копила со счётом 6:7 (7:9), 6:1, 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут.
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