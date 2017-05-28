Медведев из-за судорог не доиграл матч с Бонзи на «Ролан Гаррос»
Россиянин Даниил Медведев не смог доиграть матч первого круга Открытого чемпионата Франции с местным обладателем «уайлд-кард» Бенжаменом Бонзи.
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21-летний уроженец Москвы, занимающий 65-е место в рейтинге АТР, отказался от продолжения борьбы, уступая 7:5, 4:6, 1:6, 1:3. Причиной отказа стали судороги у Даниила.
Следующим оппонентом Бонзи станет испанец Альберт
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