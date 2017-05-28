Суперсенцация от СуперМакаровой
Россиянка Екатерина Макарова в первом круге Roland Garros обыграла первую ракетку мира немку Ангелик Кербер 6:2, 6:2.
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Видимо, что-то случилось...
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Отправив в декретный отпуск Серену Уильямс, женский теннис потерял свою главную звезду, но приобрел нечто не менее важное — интригу. Теперь победительницей турнира, даже самого престижного, может стать, пожалуй, любая спортсменка из топ-15. И едва ли этого
Кроме того у Кербер на грунте в этом сезоне не ладится: перед Roland Garros она отыграла три турнира, в двух из которых выбыла в первом же круге, а еще в одном не сумела преодолеть барьер третьего круга. Послужной список Кати на грунте выглядит в этом году весьма внушительно. Судите сами: в Штутгарте была обыграна Агнешка Радванска, в Риме — последовательно Роберта Винчи и Доминика Цибулкова, да и парный финал сбрасывать со счетов не стоит. Поэтому говорить о том, что победа Макаровой над Кербер — это победа явного аутсайдера над неудержимым фаворитом, не совсем правильно.
КРЕПКИЕ НЕРВЫ
Кербер, откровенно говоря, в этой встрече не играла — мучилась. Специалисты недоумевают: неужели на 29-летней теннисистке так сказались успехи прошлого сезона и титул первой ракетки, что она потеряла мотивацию. Или, напротив, волочит теперь такой груз ответственности, который не в состоянии за собой волочить. Впрочем, все это проблемы самой немки, и Макаровой, по идее, до них не должно быть никакого дела. Но ведь в женском теннисе довольно часто случается так, что, если фаворитка играет плохо, то и соперница, не веря своему счастью, начинает не к месту ошибаться.
С Макаровой, на радость болельщикам, такого не произошло. Начав с брейка, она уверено повела в счете 2:0 и старалась не сбавлять темп. При счете 3:1 в свою пользу на подаче Кербер она вела 30:0, затем дважды ошиблась на приеме, но все равно вцепилась зубами и выгрызла себе второй
В ШАГЕ ОТ БОРЬБЫ
Второй сет мог получить интригу, но ее убила сама же Кербер. Россиянка сходу повела во второй партии 3:0, и в
Показалось, еще
Статистика говорит сама за себя: у россиянки 26 активно выигранных очков при 19 невынужденных ошибках, у Кербер статистика почти обратная — 16 виннерсов при 25 ошибках. И еще один любопытный момент: ровно год назад будущая первая ракетка мира проиграла на парижских кортах все в том же первом круге Кики Бертенс. Бельгийка впоследствии добралась до полуфинала. Может, в этот раз повезет нашей Екатерине?
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