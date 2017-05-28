Суперсенцация от СуперМакаровой

Отправив в декретный отпуск Серену Уильямс, женский теннис потерял свою главную звезду, но приобрел нечто не менее важное — интригу. Теперь победительницей турнира, даже самого престижного, может стать, пожалуй, любая спортсменка из топ-15. И едва ли этого кого-то удивит. Счет личных встреч Ангелик Кербер и Екатерины Макаровой был до старта турнира 7:4 в пользу немки, но последняя битва была в 2015-м, а с тех пор россиянка завоевала олимпийское золото, поднялась в рейтинге и вообще стала выглядеть куда более уверенно.

Кроме того у Кербер на грунте в этом сезоне не ладится: перед Roland Garros она отыграла три турнира, в двух из которых выбыла в первом же круге, а еще в одном не сумела преодолеть барьер третьего круга. Послужной список Кати на грунте выглядит в этом году весьма внушительно. Судите сами: в Штутгарте была обыграна Агнешка Радванска, в Риме — последовательно Роберта Винчи и Доминика Цибулкова, да и парный финал сбрасывать со счетов не стоит. Поэтому говорить о том, что победа Макаровой над Кербер — это победа явного аутсайдера над неудержимым фаворитом, не совсем правильно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/FrenchOpen?src=hash">#FrenchOpen</a> World no. 1 Angelique Kerber of <a href="https://twitter.com/hashtag/Germany?src=hash">#Germany</a> loses 2-6, 2-6 to <a href="https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash">#Russia</a>'s Ekaterina Makarova <a href="https://t.co/vlSd4AFjbD">pic.twitter.com/vlSd4AFjbD</a></p>— Good Morning INDIA (@GMIdaily) <a href="https://twitter.com/GMIdaily/status/868812179373383680">28 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КРЕПКИЕ НЕРВЫ

Кербер, откровенно говоря, в этой встрече не играла — мучилась. Специалисты недоумевают: неужели на 29-летней теннисистке так сказались успехи прошлого сезона и титул первой ракетки, что она потеряла мотивацию. Или, напротив, волочит теперь такой груз ответственности, который не в состоянии за собой волочить. Впрочем, все это проблемы самой немки, и Макаровой, по идее, до них не должно быть никакого дела. Но ведь в женском теннисе довольно часто случается так, что, если фаворитка играет плохо, то и соперница, не веря своему счастью, начинает не к месту ошибаться.

С Макаровой, на радость болельщикам, такого не произошло. Начав с брейка, она уверено повела в счете 2:0 и старалась не сбавлять темп. При счете 3:1 в свою пользу на подаче Кербер она вела 30:0, затем дважды ошиблась на приеме, но все равно вцепилась зубами и выгрызла себе второй брейк-пойнт. Ключевым же моментом, думается, стала концовка первого сета, при счете 5:2. Кербер вроде бы нащупала темп, отыскала потерянный где-то удар с форхенда. Макарова не дала сопернице опомниться и забрала первую партию.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Tremblement de terre aujourd'hui pour <a href="https://twitter.com/AngeliqueKerber">@AngeliqueKerber</a>, tête de série n°1 et éliminée par <a href="https://twitter.com/katemakarova1">@katemakarova1</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RG17?src=hash">#RG17</a> ? <a href="https://t.co/rtIaFfjcuG">https://t.co/rtIaFfjcuG</a> <a href="https://t.co/KCvGH7rbIY">pic.twitter.com/KCvGH7rbIY</a></p>— Roland-Garros (@rolandgarros) <a href="https://twitter.com/rolandgarros/status/868818661502537729">28 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В ШАГЕ ОТ БОРЬБЫ

Второй сет мог получить интригу, но ее убила сама же Кербер. Россиянка сходу повела во второй партии 3:0, и в какой-то момент показалось, что на другой половине корта не первая ракетка мира, а хорошо знакомый спарринг-партнер, и дело происходит на тренировке. Затем Кербер удалось дважды сделать брейк, проиграв, правда, между делом свою подачу. Зато у лидера мирового рейтинга стали получаться укороченные удары, удалось несколько точных попаданий в линию.

Показалось, еще чуть-чуть и Ангелик вернется в игру, одновременно стало тревожно и за Макарову. Но россиянку это ничуть не сбивало — разве что в некоторых ситуациях она стала действовать чуть менее рискованно, но при этом без тени сомнения, без даже малой доли страха. Тогда дрогнула Кербер. При счете 2:4 на своей подаче немка сначала смазала укороченный, а потом вдруг так разволновалась, что в решающий момент допустила двойную ошибку — 2:5. Довести дело до победы для Екатерины было делом техники.

Статистика говорит сама за себя: у россиянки 26 активно выигранных очков при 19 невынужденных ошибках, у Кербер статистика почти обратная — 16 виннерсов при 25 ошибках. И еще один любопытный момент: ровно год назад будущая первая ракетка мира проиграла на парижских кортах все в том же первом круге Кики Бертенс. Бельгийка впоследствии добралась до полуфинала. Может, в этот раз повезет нашей Екатерине?