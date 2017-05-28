Макарова заявила, что в матче с Кербер на Roland Garros ей мешали эмоции

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Встреча Макарова — Кербер завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, занимающей 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Это невероятно, — сказал россиянка, когда узнала, что стала первой теннисисткой, выбившей в первом раунде Открытого чемпионата Франции лидера рейтинга WTA. — Матч выдался очень сложным. Мне противостояла первая “ракетка”, великолепная теннисистка, но я знала, что могу победить. Однако по ходу встречи мне приходились бороться со своими эмоциями».

Соперница Макаровой по второму кругу определится позднее в воскресенье в матче двух украинских теннисисток — Леси Цуренко и Катерины Козловой.