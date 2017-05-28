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Она стала первой теннисисткой в истории, сумевшей выбить из турнира первый номер «посева» уже на стартовом этапе.

Сегодня в рамках первого круга Открытого чемпионата Франции она одолела первую ракетку мира Ангелик Кербер — 6:2, 6:2.