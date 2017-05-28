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28 мая 2017, 15:44 | Теннис | Спорт-Экспресс

Макарова — первая в истории теннисистка, выбившая лидера «посева» в первом круге Roland Garros

Россиянка Екатерина Макарова стала автором уникального достижения на Roland Garros.

Россиянка Екатерина <span class=error>Макарова</span> стала автором уникального достижения на Roland Garros. Увеличить
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Она стала первой теннисисткой в истории, сумевшей выбить из турнира первый номер «посева» уже на стартовом этапе.

Сегодня в рамках первого круга Открытого чемпионата Франции она одолела первую ракетку мира Ангелик Кербер — 6:2, 6:2.
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Новости Тенниса

Макарова обыграла первую «ракетку» мира Кербер на старте Roland Garros

Макарова обыграла первую «ракетку» мира Кербер на старте Roland Garros

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над первой «ракеткой» мира немкой Ангелик Кербер в матче стартового раунда Rokand Garros (призовой фонд — более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
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