Макарова — первая в истории теннисистка, выбившая лидера «посева» в первом круге Roland Garros
Россиянка Екатерина Макарова стала автором уникального достижения на Roland Garros.
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Она стала первой теннисисткой в истории, сумевшей выбить из турнира первый номер «посева» уже на стартовом этапе.
Сегодня в рамках первого круга Открытого чемпионата Франции она одолела первую ракетку мира Ангелик Кербер — 6:2, 6:2.
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