Макарова обыграла первую «ракетку» мира Кербер на старте Roland Garros

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Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, занимающей 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соперница Макаровой по второму кругу определится позднее в воскресенье в матче двух украинских теннисисток — Леси Цуренко и Катерины Козловой.

Макарова дважды доходила до четвертого круга на Открытом чемпионате Франции (2011, 2015). Это ее лучший результат на парижских кортах в одиночном разряде.

В прошлом сезоне Кербер выиграла два турнира серии Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США. Поражение от Макаровой стало для «первой» ракетки мира Кербер шестым в последних девяти матчах.