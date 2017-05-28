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https://sport.mail.ru/news/tennis/29894609/
28 мая 2017, 15:43 | Теннис | ТАСС

Макарова обыграла первую «ракетку» мира Кербер на старте Roland Garros

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над первой «ракеткой» мира немкой Ангелик Кербер в матче стартового раунда Rokand Garros (призовой фонд — более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2 6:2 в пользу россиянки занимающей 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Увеличить
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Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, занимающей 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соперница Макаровой по второму кругу определится позднее в воскресенье в матче двух украинских теннисисток — Леси Цуренко и Катерины Козловой.

Макарова дважды доходила до четвертого круга на Открытом чемпионате Франции (2011, 2015). Это ее лучший результат на парижских кортах в одиночном разряде.

В прошлом сезоне Кербер выиграла два турнира серии Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США. Поражение от Макаровой стало для «первой» ракетки мира Кербер шестым в последних девяти матчах.
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