Макарова обыграла первую «ракетку» мира Кербер на старте Roland Garros
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над первой «ракеткой» мира немкой Ангелик Кербер в матче стартового раунда Rokand Garros (призовой фонд — более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, занимающей 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Соперница Макаровой по второму кругу определится позднее в воскресенье в матче двух украинских теннисисток — Леси Цуренко и Катерины Козловой.
Макарова дважды доходила до четвертого круга на Открытом чемпионате Франции (2011, 2015). Это ее лучший результат на парижских кортах в одиночном разряде.
В прошлом сезоне Кербер выиграла два турнира серии Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США. Поражение от Макаровой стало для «первой» ракетки мира Кербер шестым в последних девяти матчах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter