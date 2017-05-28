Винчи потерпела десятое поражение в первом круге «Ролан Гаррос»
Итальянка Роберта Винчи (31) в первом круге «Ролан Гаррос» уступила пуэрториканке Монике Пуиг со счётом 3:6, 6:3, 2:6.
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Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. 23-летняя уроженка
Отметим, что Винчи проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции в десятый раз в карьере. Это больше, чем у всех других теннисисток WТА.
Во втором круге Пуиг сыграет либо с американкой Луизой Чирико, либо с латвийкой Еленой Остапенко.
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