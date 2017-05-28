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28 мая 2017, 14:49 | Теннис | Чемпионат.com

Винчи потерпела десятое поражение в первом круге «Ролан Гаррос»

Итальянка Роберта Винчи (31) в первом круге «Ролан Гаррос» уступила пуэрториканке Монике Пуиг со счётом 3:6, 6:3, 2:6.

Итальянка Роберта <span class=error>Винчи</span> (31) в первом круге <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> уступила пуэрториканке Монике <span class=error>Пуиг</span> со счётом 3:6 6:3 2:6. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. 23-летняя уроженка Сан-Хуана, занимающая 41-е место в рейтинге WТА, активно выиграла 36 розыгрышей при 31 невынужденной ошибке, а Роберта сделала 23 «виннерса» и 24 собственные неточности.

Отметим, что Винчи проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции в десятый раз в карьере. Это больше, чем у всех других теннисисток WТА.

Во втором круге Пуиг сыграет либо с американкой Луизой Чирико, либо с латвийкой Еленой Остапенко.
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