Квитова победила Боузрап на старте Открытого чемпионата Франции
Чешка Петра Квитова (15) в первом круге Открытого чемпионата Франции уверенно переиграла американку Джулию Боузрап со счётом 6:3, 6:2.
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27-летняя уроженка Биловца, занимающая 16-е место в рейтинге WТА, сделала девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки, заработала 31 «виннерс» и совершила 20 невынужденных ошибок.
Во втором круге соперницей Петры станет либо американка Бетани
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