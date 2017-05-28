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28 мая 2017, 14:31 | Теннис | Чемпионат.com

Квитова победила Боузрап на старте Открытого чемпионата Франции

Чешка Петра Квитова (15) в первом круге Открытого чемпионата Франции уверенно переиграла американку Джулию Боузрап со счётом 6:3, 6:2.

Чешка Петра <span class=error>Квитова</span> (15) в первом круге Открытого чемпионата Франции уверенно переиграла американку <span class=error>Джулию</span> Боузрап со счётом 6:3 6:2. Увеличить
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27-летняя уроженка Биловца, занимающая 16-е место в рейтинге WТА, сделала девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки, заработала 31 «виннерс» и совершила 20 невынужденных ошибок.

Во втором круге соперницей Петры станет либо американка Бетани Маттек-Сэндс (Q), либо россиянка Евгения Родина.
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