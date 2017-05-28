Бачински разгромила Соррибес-Тормо в первом круге Открытого чемпионата Франции
Швейцарка Тимя Бачински (30) в первом круге «Ролан Гаррос» разгромила испанку Сару
Соорибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2.
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Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 27-летняя уроженка Лозанны, занимающая 31-е место в рейтинге WТА, сделала 6 брейков, проиграла 2 гейма на своей подаче, не исполнила ни одного эйса и допустила 2 двойные ошибки. Её оппонентка также обошлась без эйсов при 10 двойных.
Следующей соперницей Бачински станет либо американка Мэдисон Бренгл, либо немка Юлия Гёргес. Эта встреча проходит сейчас.
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