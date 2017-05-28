Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29894117/
28 мая 2017, 14:28 | Теннис | Чемпионат.com

Бачински разгромила Соррибес-Тормо в первом круге Открытого чемпионата Франции

Швейцарка Тимя Бачински (30) в первом круге «Ролан Гаррос» разгромила испанку Сару Соорибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2.

Швейцарка <span class=error>Тимя</span> <span class=error>Бачински</span> (30) в первом круге <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> разгромила испанку <span class=error>Сару</span> <nobr>Соорибес-Тормо</nobr> со счётом 6:1 6:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 27-летняя уроженка Лозанны, занимающая 31-е место в рейтинге WТА, сделала 6 брейков, проиграла 2 гейма на своей подаче, не исполнила ни одного эйса и допустила 2 двойные ошибки. Её оппонентка также обошлась без эйсов при 10 двойных.

Следующей соперницей Бачински станет либо американка Мэдисон Бренгл, либо немка Юлия Гёргес. Эта встреча проходит сейчас.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото