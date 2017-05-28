Шарапова опустилась на 178-е место в рейтинге WTA
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова опустилась со 173-го на 178-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
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Шарапова не играла на текущей неделе. 16 мая в матче второго круга на турнире WTA в Риме россиянка получила травму бедра и снялась с соревнований. Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Другая россиянка Светлана Кузнецова сохранила позицию в первой десятке рейтинга и занимает девятое место. Дарья Касаткина потеряла одну позицию, опустившись с 27-го на 28-е место. Также одну позицию потеряла Наталья Вихлянцева, которая занимает 74-ю строчку.
Евгения Родина, которая на прошлой неделе занимала 78-е место, опустилась на 80-е. Екатерина Александрова потеряла одну позицию и расположилась на 86-й строчке.
Положение в топ-10 рейтинга не изменилось. Другие российские теннисистки также сохранили свои позиции.
Рейтинг WTA от 29 мая (рейтинг опубликован раньше
1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 7035 очков.
2 (2). Серена Уильямс (США) — 6110.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6100.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5790.
5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4636.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4575.
7 (7). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4480.
8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330.
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310.
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 4095.
15 (15). Елена Веснина (Россия) — 2816….
17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2640….
28 (27). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….
40 (40). Екатерина Макарова (Россия) — 1265….
74 (73). Наталья Вихлянцева (Россия) — 804….
80 (78). Евгения Родина (Россия) — 783….
86 (85). Екатерина Александрова (Россия) — 707….
178 (173). Мария Шарапова (Россия) — 310.
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