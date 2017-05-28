Шарапова опустилась на 178-е место в рейтинге WTA

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Шарапова не играла на текущей неделе. 16 мая в матче второго круга на турнире WTA в Риме россиянка получила травму бедра и снялась с соревнований. Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Другая россиянка Светлана Кузнецова сохранила позицию в первой десятке рейтинга и занимает девятое место. Дарья Касаткина потеряла одну позицию, опустившись с 27-го на 28-е место. Также одну позицию потеряла Наталья Вихлянцева, которая занимает 74-ю строчку.

Евгения Родина, которая на прошлой неделе занимала 78-е место, опустилась на 80-е. Екатерина Александрова потеряла одну позицию и расположилась на 86-й строчке.

Положение в топ-10 рейтинга не изменилось. Другие российские теннисистки также сохранили свои позиции.

Рейтинг WTA от 29 мая (рейтинг опубликован раньше из-за стартующего в воскресенье Roland Garros):

1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 7035 очков.

2 (2). Серена Уильямс (США) — 6110.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6100.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5790.

5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4636.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4575.

7 (7). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4480.

8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330.

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310.

10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 4095.

15 (15). Елена Веснина (Россия) — 2816….

17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2640….

28 (27). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….

40 (40). Екатерина Макарова (Россия) — 1265….

74 (73). Наталья Вихлянцева (Россия) — 804….

80 (78). Евгения Родина (Россия) — 783….

86 (85). Екатерина Александрова (Россия) — 707….

178 (173). Мария Шарапова (Россия) — 310.