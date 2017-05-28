Roland Garros: в ожидании сенсаций

НАДАЛЬ — ФАВОРИТ, НО…

В ближайшие две недели максимум внимания будет приковано к Рафаэлю Надалю. Главная интрига стартующего Открытого чемпионата Франции состоит в том, сможет ли уроженец Майорки стать первым в истории теннисистом, выигравшим один турнир «Большого шлема» десять раз. Мелодичное «десима» в сочетании с именем Рафы этой весной звучит так же часто, как в футбольном 2014-м, когда любимый клуб теннисиста, мадридский «Реал», шел к своему юбилейному титулу в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Надаль уже выиграл по десятому разу турниры в Монте-Карло и Барселоне и добавил к ним титул в Мадриде. На четырех грунтовых состязаниях он потерпел лишь одно поражение в 18 матчах — от Доминика Тима в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Но его, пожалуй, стоит рассматривать не как проблему, а как возможность дополнительно отдохнуть и перезарядиться перед главным стартом грунтового сезона.

Впервые за последние несколько лет испанец вновь подходит к Roland Garros в статусе главного фаворита. В предыдущие сезоны рядом непременно стоял Новак Джокович со своим стремлением к карьерному «Шлему» и вдруг научившийся побеждать на грунте Энди Маррэй, а сам Рафа по разным причинам, в том числе из-за травм, не был так убедителен, как в юности. Но сейчас, когда Джокович оказался на перепутье, Маррэй в растерянности, победитель Australian Open Роджер Федерер просто отдыхает, а чемпион Франции двухлетней давности Стэн Вавринка ищет свою игру, именно Надаль на бумаге — претендент на победу номер один.

Впрочем, понятно, что никто не отдаст испанцу победу просто так, даже несмотря на то, что 3 июня Надаль будет праздновать свой день рождения. Кто знает, может быть, Новак Джокович, нанявший супертренера Андре Агасси, вновь воспрянет духом там, где год назад взял желанный трофей и растерял мотивацию? Или отыщется кто-то, кто сейчас пока в тени, но очень голоден до громких побед?

Много говорят о Доминике Тиме и Александре Звереве. Австриец играл в полуфинале Roland Garros в прошлом году и был хорош на грунте в этом сезоне — дошел до финалов в Барселоне и Мадриде, а в Риме поквитался за поражения в них с самим Надалем. Доминик действительно убедил. Но по воле жребия из трио Джокович — Надаль — Тим в финале сможет сыграть только один. Звереву же, как видится, будет непросто. Нужно переварить первую крупную победу и справиться с всеобщим вниманием, форматом пяти сетов и опытнейшим Фернандо Вердаско в первом круге.

Сложно сказать, чего ждать от россиян. Карен Хачанов здорово проявил себя в Барселоне, где обыграл Давида Гоффена из Top-10 и дошел до четвертьфинала. На этой неделе он был в восьмерке сильнейших в Лионе. Андрей Кузнецов в Женеве вновь добрался до полуфинала накануне «Шлема». Но является ли это достаточным основанием, чтобы рассчитывать на что-то серьезное в Париже? Тем более что Кузнецову уже в первом круге играть с первой ракеткой мира Энди Маррэем. Теоретически может выстрелить прошедший квалификацию Теймураз Габашвили. Он, как мы знаем, умеет удивлять.

Уже повезло Андрею Рублеву. Проиграв в финале квалификации, он попал в основную сетку как lucky loser и получил не самого грозного соперника — аргентинца Диего Шварцмана. Однако в целом сложно не согласиться с Андреем Ольховским, выразившим мнение, что, если кто-то из российских ребят дойдет до четвертого круга, это будет успешным результатом.

КВИТОВА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ

Приятной новостью для всех нейтральных любителей тенниса стало включение в сетку Открытого чемпионата Франции Петры Квитовой. Чешка была «посеяна» под 15-м номером и получила в соперницы по первому кругу американку Юлию Бозерап. Полуфиналистка Roland Garros-2012 оправилась от кошмара с нападением и сыграет свой первый матч с ноября. Ее возвращение — большое событие для женского тенниса. И не случайно организаторы доверили Квитовой открывать соревновательную программу на главной арене Roland Garros — корте Филиппа Шатрие.

Напомним, под Рождество на теннисистку в ее собственной квартире атаковал грабитель и нанес серьезные повреждения ее «рабочей» левой руке. Травма могла поставить крест на карьере талантливой спортсменки, но обошлось. Квитова восстановилась и с перезагруженной головой и суперпозитивным настроем возвращается на корт. Сама она рассказала, что даже не пришлось менять движения руки при подаче и форхенде, так что все должно быть хорошо. Квитова стала седьмой участницей Roland Garros-2017, имеющей опыт побед на турнирах «Большого шлема» и, несомненно, придаст привлекательности совершенно непредсказуемому турниру, шансы на победу в котором имеет едва ли не треть участниц.

Одной из главных фавориток считают румынку Симону Халеп, игравшую в финале в 2014 году. Но у нее травма, и нет никаких гарантий, что она не снимется и сможет играть в полную силу. Еще одно имя — Элина Свитолина. Украинка выиграла два грунтовых турнира — в Стамбуле и Риме, ворвалась в Top-10 мирового рейтинга и возглавила чемпионскую гонку, но сама себя соискателем титула в Париже не считает. Может быть, потому, что и в четвертьфинале «Шлема» играла один-единственный раз.

Французы возлагают большие надежды на первую ракетку своей страны Кристину Младенович. И на то есть серьезные основания. 24-летняя теннисистка завоевала титул на грунте в Акапулько, была в финалах на представительных состязаниях в Штутгарте и Мадриде. Она, похоже, вполне уверена в себе и своей игре. Но тут вопрос в том, что для нее домашние стены — поддержка и кураж или дополнительное давление? Амели Моресмо и Марион Бартоли в свое время гораздо лучше играли по другую сторону Ла Манша, а на Roland Garros имеют в активе один полуфинал и два четвертьфинала на двоих. Младенович на домашнем турнире «Большого шлема» дальше третьего круга никогда не проходила. Зато этого результата добивалась стабильно на протяжении трех последних сезонов.

Россиянки без сомнений, входят в широкий пул претенденток на самый высокий результат. В нынешнем сезоне представительницы нашей страны уже неоднократно радовали победами. Елена Веснина и Дарья Касаткина завоевали по титулу, а Анастасия Павлюченкова — аж два. В том числе и на грунте в марокканском Рабате. 25-летняя теннисистка очень любит играть на земле, а тренируется — в академии Патрика Муратоглу, так что, должно быть, чувствует себя в Париже, как дома. Кстати, именно на Roland Garros в 2011-м году Павлюченкова сыграла свой первый четвертьфинал на «Шлеме». Правда, с тех пор она в Париже дальше третьего круга не проходила.

Не забудем и о чемпионке Roland Garros-2009 Светлане Кузнецовой. В мае она сыграла полуфинал в Мадриде и слегка отошла в тень. Не готовит ли она новый сюрприз?