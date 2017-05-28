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https://sport.mail.ru/news/tennis/29891984/
28 мая 2017, 10:24 | Теннис | Спорт-Экспресс

Шамиль Тарпищев: Объем теннисных трансляций на ТВ нас не устраивает

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подчеркнул, что количество трансляций теннисных соревнований на российском телевидении недостаточно.

Президент Федерации тенниса России (<span class=error>ФТР</span>) <span class=error>Шамиль</span> Тарпищев подчеркнул что количество трансляций теннисных соревнований на российском телевидении недостаточно. Увеличить
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Он отметил, что переговоры по этому поводу проходят тяжело.

— Тот объем трансляций, который есть, конечно, нас не устраивает, — приводит RNS слова Тарпищева. — Переговоры идут сложно. Мы выходили и на (генерального директора «Газпром-медиа». — RNS) Чернышенко, надо и на (председателя совета директоров. — RNS) Миллера выходить по данному вопросу. Надо ли воспринимать теннис, как коммерческий вид спорта, или идти по социальным программам, — вопрос тоже остро стоит. На чем воспитывать молодежь, если она не видит теннис на экране? На Канделаки тоже выходили — с ней будем общаться.

Западные компании основные соревнования показывают от А до Я. Мы же всегда утыкаемся в то, что у нас могут показывать матч с начала и прервать при счете 4:4 или, наоборот, начать с середины. Абсурдная ситуация. Отсюда и смотрибельность. Потому что когда человек знает, что в любой момент могут прервать, кто же будет смотреть теннис?

Проблема тенниса в том, что это единственный вид спорта, не лимитированный по времени. Это основная проблема, потому что мы ломаем тарифную сетку.
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