«Ролан Гаррос» стартует без Уильямс, Шараповой и Федерера

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«Ролан Гаррос» является вторым в сезоне турниром «Большого шлема» — после январского открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Впервые в истории парижского турнира его пропустят оба победителя предыдущего «Большого шлема» — Уильямс и Федерер, которым не было равных в Мельбурне. Американка приостановила карьеру из-за беременности, тогда как 35-летний швейцарский теннисист решил пропустить грунтовую часть сезона и начать подготовку к июньскому «Уимблдону» в Лондоне, который пройдет на его любимых травяных кортах.

Пропустит «Ролан Гаррос» и возобновившая в апреле карьеру после дисквалификации за употребление мельдония Мария Шарапова, которая не успела набрать необходимое количество рейтинговых очков. Организаторы же отказались предоставить двукратной победительнице турнира специальное приглашение «уайлд-кард».

«Ролан Гаррос» — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на грунте. Впервые открытый чемпионат Франции прошел в Париже в 1891 году, а в 1925 году стал крупнейшим соревнованием в мире, куда допускались все любители тенниса, в 1968 году получив и «открытый» статус. В 1928 году турнир впервые прошел на теннисном стадионе, получившем имя французского летчика — героя Первой мировой войны Ролана Гарроса.

Фавориты — Маррей и Кербер

В нынешнем году рейтинг-фаворитами являются британец Энди Маррей и немка Ангелика Кербер. В мужском одиночном турнире среди 32 «сеяных» российских теннисистов нет. Выступят на «Ролан Гаррос» Андрей Кузнецов (в первом раунде он встретится с Марреем), Карен Хачанов, Константин Кравчук, Михаил Южный, Евгений Донской, Даниил Медведев, а также пробившиеся в основную сетку через квалификацию Теймураз Габашвили и Андрей Рублев.

В женском турнире Светлана Кузнецова получила 8-й номер посева, Елена Веснина — 14-й, Анастасия Павлюченкова — 16-й, Дарья Касаткина — 26-й. В основной сетке также выступят Екатерина Макарова, Евгения Родина, Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачева и Екатерина Александрова. Уже в воскресенье на корт выйдут Кузнецова, которая встретится с американкой Кристиной Макхэйл, а также Макарова, которая на центральной арене имени Филиппа Шартье сыграет с первой ракеткой мира Кербер.

После долгого перерыва на корт выйдет чешка Петра Квитова, которая в декабре прошлого года получила травму руки в результате вооруженного нападения. Двукратная чемпионка Уимблдона отметила, что до конца еще не восстановилась, но будет рада сыграть на «Ролан Гаррос».

Олимпийская чемпионская пара Веснина/Макарова имеет на турнире второй посев, под 14-м номером посеяны Кузнецова и Кристина Младенович из Франции. Помимо соревнований в одиночных разрядах и парах у мужчин и женщин, в «Ролан Гаррос» выступят смешанные пары, а также юниоры, ветераны и колясочники. Соревнования пройдут в течение двух недель, общий призовой фонд турнира составляет более 32 млн евро.

Титулы защищают Джокович и Мугуруса

Защищать свои титулы в одиночном разряде будут серб Новак Джокович и испанка Гарбинье Мугуруса, в парах год назад победили испанцы Фелисиано и Марк Лопесы, а также француженки Младенович и Каролин Гарсия. В миксте не было равных Мартине Хингис из Швейцарии и индийцу Леандеру Паесу.

Единственным российским победителем мужского турнира «Ролан Гаррос» стал в 1996 году Евгений Кафельников, тогда как чаще других (девять раз) в открытую эру побеждал «Король грунта» испанец Рафаэль Надаль (2005−2014), шесть титулов (1974−1981) — у шведа Бьорна Борга.

Мария Шарапова выиграла женский турнир «Ролан Гаррос» дважды — в 2012 и 2014 гг, первой среди россиянок в Париже чествовали в 2004 году Анастасию Мыскину, а в 2009-м титул завоевала Светлана Кузнецова. Чаще других в Париже побеждала американка Крис Эверт — семь раз в 1974—1986 гг..., шесть титулов у немки Штеффи Граф (1987−1999 гг).