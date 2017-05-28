«Ролан Гаррос» стартует без Уильямс, Шараповой и Федерера
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Открытый чемпионат Франции по теннису стартует в воскресенье на кортах парижского стадиона «Ролан Гаррос». В турнире не будут участвовать сразу несколько значительных фигур мирового тенниса, среди которых — Серена Уильямс, Мария Шарапова и Роджер Федерер.
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«Ролан Гаррос» является вторым в сезоне турниром «Большого шлема» — после январского открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Впервые в истории парижского турнира его пропустят оба победителя предыдущего «Большого шлема» — Уильямс и Федерер, которым не было равных в Мельбурне. Американка приостановила карьеру
Пропустит «Ролан Гаррос» и возобновившая в апреле карьеру после дисквалификации за употребление мельдония Мария Шарапова, которая не успела набрать необходимое количество рейтинговых очков. Организаторы же отказались предоставить двукратной победительнице турнира специальное приглашение «уайлд-кард».
«Ролан Гаррос» — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на грунте. Впервые открытый чемпионат Франции прошел в Париже в 1891 году, а в 1925 году стал крупнейшим соревнованием в мире, куда допускались все любители тенниса, в 1968 году получив и «открытый» статус. В 1928 году турнир впервые прошел на теннисном стадионе, получившем имя французского летчика — героя Первой мировой войны Ролана Гарроса.
Фавориты — Маррей и Кербер
В нынешнем году
В женском турнире Светлана Кузнецова получила 8-й номер посева, Елена Веснина — 14-й, Анастасия Павлюченкова — 16-й, Дарья Касаткина — 26-й. В основной сетке также выступят Екатерина Макарова, Евгения Родина, Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачева и Екатерина Александрова. Уже в воскресенье на корт выйдут Кузнецова, которая встретится с американкой Кристиной Макхэйл, а также Макарова, которая на центральной арене имени Филиппа Шартье сыграет с первой ракеткой мира Кербер.
После долгого перерыва на корт выйдет чешка Петра Квитова, которая в декабре прошлого года получила травму руки в результате вооруженного нападения. Двукратная чемпионка Уимблдона отметила, что до конца еще не восстановилась, но будет рада сыграть на «Ролан Гаррос».
Олимпийская чемпионская пара Веснина/Макарова имеет на турнире второй посев, под 14-м номером посеяны Кузнецова и Кристина Младенович из Франции. Помимо соревнований в одиночных разрядах и парах у мужчин и женщин, в «Ролан Гаррос» выступят смешанные пары, а также юниоры, ветераны и колясочники. Соревнования пройдут в течение двух недель, общий призовой фонд турнира составляет более 32 млн евро.
Титулы защищают Джокович и Мугуруса
Защищать свои титулы в одиночном разряде будут серб Новак Джокович и испанка Гарбинье Мугуруса, в парах год назад победили испанцы Фелисиано и Марк Лопесы, а также француженки Младенович и Каролин Гарсия. В миксте не было равных Мартине Хингис из Швейцарии и индийцу Леандеру Паесу.
Единственным российским победителем мужского турнира «Ролан Гаррос» стал в 1996 году Евгений Кафельников, тогда как чаще других (девять раз) в открытую эру побеждал «Король грунта» испанец Рафаэль Надаль (2005−2014), шесть титулов (1974−1981) — у шведа Бьорна Борга.
Мария Шарапова выиграла женский турнир «Ролан Гаррос» дважды — в 2012 и 2014 гг, первой среди россиянок в Париже чествовали в 2004 году Анастасию Мыскину, а в 2009-м титул завоевала Светлана Кузнецова. Чаще других в Париже побеждала американка Крис Эверт — семь раз в 1974—1986 гг..., шесть титулов у немки Штеффи Граф (1987−1999 гг).
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