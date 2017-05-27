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https://sport.mail.ru/news/tennis/29890394/
27 мая 2017, 20:03 | Теннис | Р-Спорт

Стосур победила Гаврилову в финале теннисного турнира в Страсбурге

Австралийка Саманта Стосур стала победительницей теннисного турнира в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

В финале обладательница wild card Стосур, посеянная шестой, победила свою соотечественницу седьмую ракетку турнира Дарью Гаврилову со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 45 минут.

Для 33-летней Стосур этот титул стал девятым на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере и вторым на турнире в Страсбурге — ранее австралийка побеждала на нем в 2015 году.
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