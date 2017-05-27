Вавринка следом за Цонгой одержал победу на домашнем турнире

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Поединок продолжался 2 часа 20 минут. На счету Вавринки 3 эйса, 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 18 — всего 28%. У Зверева 5 подач навылет, 2 двойные и использовал 3 брейк-пойнта из 8 (38% реализации).

Для Вавринки это шестнадцатый одиночный титул в карьере и первый в сезоне. Отметим, что в Женеве он победил и в прошлом году.