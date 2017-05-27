Вавринка следом за Цонгой одержал победу на домашнем турнире
Швейцарец Стэн Вавринка завоевал титул на домашних соревнованиях в Женеве, одержав в финале волевую победу над немцем Мишей Зверевым со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
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Поединок продолжался 2 часа 20 минут. На счету Вавринки 3 эйса, 2 двойные ошибки и реализовал 5
Для Вавринки это шестнадцатый одиночный титул в карьере и первый в сезоне. Отметим, что в Женеве он победил и в прошлом году.
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