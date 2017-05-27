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27 мая 2017, 19:53 | Теннис | Чемпионат.com

Вавринка следом за Цонгой одержал победу на домашнем турнире

Швейцарец Стэн Вавринка завоевал титул на домашних соревнованиях в Женеве, одержав в финале волевую победу над немцем Мишей Зверевым со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Швейцарец <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> завоевал титул на домашних соревнованиях в Женеве одержав в финале волевую победу над немцем Мишей <span class=error>Зверевым</span> со счётом 4:6 6:3 6:3. Увеличить
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Поединок продолжался 2 часа 20 минут. На счету Вавринки 3 эйса, 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 18 — всего 28%. У Зверева 5 подач навылет, 2 двойные и использовал 3 брейк-пойнта из 8 (38% реализации).

Для Вавринки это шестнадцатый одиночный титул в карьере и первый в сезоне. Отметим, что в Женеве он победил и в прошлом году.
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