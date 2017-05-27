Молтени и Шамасдин стали чемпионами турнира в Лионе в парном разряде

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В финальном матче они победили австралийца Маркуса Дэниэлла и бразильца Марсело Демолинера со счётом 6:3, 3:6, [10:5].

Матч длился 1 час 22 минуты. На счету чемпионов 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. У Дэниэлла и Демолинера 5 подач навылет, 5 двойных и 2 использованных брейк-пойнта из 2.

29-летний Молтени до того выиграл один турнир — Атланта-2016 — в паре с аргентинцем Орасио Себальосом. 35-летний Шамасдин побеждал в Касабланке-2015 вместе с Рамизом Жунаидом и в Йоханнесбурге-2011, где его партнёром был Джеймс Черретани.