Бертенс за 56 минут разгромила Крейчикову в финале турнира в Нюрнберге
Голландка Кики Бертенс (1) в финале турнира в Нюрнберге разгромила чешку Барбору Крейчикову (Q) со счётом 6:2, 6:1.
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Продолжительность решающего поединка составила всего 56 минут. 25-летняя уроженка Ватерингена, занимающая 19-е место в рейтинге WТА, исполнила 7 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки, отыграла оба
Для Бертенс этот титул стал третьим в карьере и первым в текущем сезоне. На пути к трофею она не проиграла ни сета.
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