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27 мая 2017, 16:33 | Теннис | Чемпионат.com

Бертенс за 56 минут разгромила Крейчикову в финале турнира в Нюрнберге

Голландка Кики Бертенс (1) в финале турнира в Нюрнберге разгромила чешку Барбору Крейчикову (Q) со счётом 6:2, 6:1.

Голландка <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> (1) в финале турнира в Нюрнберге разгромила чешку <span class=error>Барбору</span> Крейчикову (Q) со счётом 6:2 6:1. Увеличить
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Продолжительность решающего поединка составила всего 56 минут. 25-летняя уроженка Ватерингена, занимающая 19-е место в рейтинге WТА, исполнила 7 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки, отыграла оба брейк-пойнта и выиграла 4 гейма на подаче оппонентки. Крейчикова обошлась без эйсов и совершила две двойные.

Для Бертенс этот титул стал третьим в карьере и первым в текущем сезоне. На пути к трофею она не проиграла ни сета.
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