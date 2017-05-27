Кики Бертенс защитила титул на соревнованиях в Нюрнберге
Голландская теннисистка Кики Бертенс выиграла турнир в Нюрнберге, победив в двух сетах чешку Барбору Крейчикову, — 6/2, 6/1.
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За 56 минут, проведённых на корте, 19-я ракетка мира, 25-летняя Кики, записала в свой актив четыре брейка и семь эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 21-летняя Крейчикова, занимающая 254-ю строчку мировой табели о рангах, не подавала навылет и допустила две двойные ошибки. Голландка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.
Титул, завоёванный на соревнованиях Nürnberger Versicherungscup, стал для Бертенс третьим за карьеру, принеся €34,677 призовых и 280 рейтинговых очков.
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