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https://sport.mail.ru/news/tennis/29889207/
27 мая 2017, 15:59 | Теннис | GoTennis.ru

Кики Бертенс защитила титул на соревнованиях в Нюрнберге

Голландская теннисистка Кики Бертенс выиграла турнир в Нюрнберге, победив в двух сетах чешку Барбору Крейчикову, — 6/2, 6/1.

Голландская теннисистка <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> выиграла турнир в Нюрнберге победив в двух сетах чешку <span class=error>Барбору</span> Крейчикову — 6/2 6/1. Увеличить
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За 56 минут, проведённых на корте, 19-я ракетка мира, 25-летняя Кики, записала в свой актив четыре брейка и семь эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 21-летняя Крейчикова, занимающая 254-ю строчку мировой табели о рангах, не подавала навылет и допустила две двойные ошибки. Голландка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.

Титул, завоёванный на соревнованиях Nürnberger Versicherungscup, стал для Бертенс третьим за карьеру, принеся €34,677 призовых и 280 рейтинговых очков.
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