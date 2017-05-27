Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29889001/?
27 мая 2017, 15:25 | Теннис | Р-Спорт

Австралийки Барти и Деллакуа победили на теннисном турнире в Страсбурге в парах

МОСКВА, 27 мая — Р-Спорт. Австралийки Эшли Барти и Кейси Деллакуа выиграли теннисный турнир в Страсбурге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов, в парном разряде.

В финале австралийские теннисистки со счетом 6:4, 6:2 взяли верх над тайваньским дуэтом Чжань Хаоцин/Чжань Юнжань, первым номером посева. Соперницы провели на корте 1 час 18 минут.

Для 21-летней Барти этот титул стал четвертым в карьере на турнирах WTA в парном разряде. 32-летняя Деллакуа выиграла свой шестой трофей в парах.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Американка Меличар и британка Смит выиграли теннисный турнир в Нюрнберге в парах

МОСКВА, 27 мая — Р-Спорт. Американка Николь Меличар и британка Анна Смит стали победительницами теннисного турнира в Нюрнберге (Германия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов, в парном разряде.
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота