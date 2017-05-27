Австралийки Барти и Деллакуа победили на теннисном турнире в Страсбурге в парах
МОСКВА, 27 мая —
Р-Спорт. Австралийки Эшли Барти и Кейси Деллакуа выиграли теннисный турнир в Страсбурге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов, в парном разряде.
В финале австралийские теннисистки со счетом 6:4, 6:2 взяли верх над тайваньским дуэтом Чжань Хаоцин/Чжань Юнжань, первым номером посева. Соперницы провели на корте 1 час 18 минут.
Для 21-летней Барти этот титул стал четвертым в карьере на турнирах WTA в парном разряде. 32-летняя Деллакуа выиграла свой шестой трофей в парах.
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