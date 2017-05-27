Новак Джокович: Главный фаворит "Ролан Гаррос" - Рафаэль Надаль

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«Разумеется, главным фаворитом турнира я назову Рафаэля Надаля. Впрочем, впереди ещё долгая дистанция. Нас ждут две сложные, но увлекательные недели», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.

Маррей проиграет в первом круге, Киргиос выйдет в полуфинал. Всё, что нужно знать о сетке мужского «Ролан Гаррос».