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27 мая 2017, 13:27 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович: Главный фаворит «Ролан Гаррос» — Рафаэль Надаль

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о том, кого считает главным фаворитом предстоящего «Ролан Гаррос».

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович ответил на вопрос о том кого считает главным фаворитом предстоящего <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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«Разумеется, главным фаворитом турнира я назову Рафаэля Надаля. Впрочем, впереди ещё долгая дистанция. Нас ждут две сложные, но увлекательные недели», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.

Маррей проиграет в первом круге, Киргиос выйдет в полуфинал. Всё, что нужно знать о сетке мужского «Ролан Гаррос».
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