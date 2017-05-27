Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29888032/
27 мая 2017, 12:56 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Для меня важны все турниры, на которых я играю, а не только «Шлемы»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил свою игровую форму в преддверии старта на Открытом чемпионате Франции.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> оценил свою игровую форму в преддверии старта на Открытом чемпионате Франции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Теннис — это не только «мэйджоры». Разумеется, Roland Garros — самый главный турнир в моей карьере. Однако для меня важно демонстрировать высокие результаты на всех соревнованиях, в которых я принимаю участие.

В Риме я чувствовал усталость, но скорее психологического свойства, чем физического. Я провёл много матчей в течение короткого промежутка времени и постоянно находился в напряжении.

Впрочем, даже с учётом моего поражения на итальянском «Мастерсе», я доволен своей формой. Теперь нужно как можно лучше сыграть в Париже, — цитирует Надаля официальный сайт «Ролан Гаррос».

Маррей проиграет в первом круге, Киргиос выйдет в полуфинал. Всё, что нужно знать о сетке мужского «Ролан Гаррос».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
27 мая

Новак Джокович: Главный фаворит "Ролан Гаррос" - Рафаэль Надаль

Доминик Тим: Теперь воспринимаю кумиров как соперников

Рафаэль Надаль: Для меня важны все турниры, на которых я играю, а не только "Шлемы"