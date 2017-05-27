Рафаэль Надаль: Для меня важны все турниры, на которых я играю, а не только «Шлемы»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Теннис — это не только «мэйджоры». Разумеется, Roland Garros — самый главный турнир в моей карьере. Однако для меня важно демонстрировать высокие результаты на всех соревнованиях, в которых я принимаю участие.

В Риме я чувствовал усталость, но скорее психологического свойства, чем физического. Я провёл много матчей в течение короткого промежутка времени и постоянно находился в напряжении.

Впрочем, даже с учётом моего поражения на итальянском «Мастерсе», я доволен своей формой. Теперь нужно как можно лучше сыграть в Париже, — цитирует Надаля официальный сайт «Ролан Гаррос».

Маррей проиграет в первом круге, Киргиос выйдет в полуфинал. Всё, что нужно знать о сетке мужского «Ролан Гаррос».