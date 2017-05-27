Анжелик Кербер: Надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис уже в матче с Макаровой

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«Безусловно, это далеко не самый удачный жребий. В первом круге мне досталась очень сложная оппонентка. Впрочем, разве на этом турнире есть слабые соперницы? Следует быть готовой с самого первого поединка, первого розыгрыша. Буду стараться двигаться от матча к матчу. Надеюсь, что мне удастся показать свой лучший теннис уже во встрече с Макаровой.