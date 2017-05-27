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27 мая 2017, 12:11 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер: Надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис уже в матче с Макаровой

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер поделилась своими ожиданиями от противостояния с россиянкой Екатериной Макаровой в первом раунде «Ролан Гаррос».

Немецкая теннисистка Анжелик <span class=error>Кербер</span> поделилась своими ожиданиями от противостояния с россиянкой Екатериной <span class=error>Макаровой</span> в первом раунде <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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«Безусловно, это далеко не самый удачный жребий. В первом круге мне досталась очень сложная оппонентка. Впрочем, разве на этом турнире есть слабые соперницы? Следует быть готовой с самого первого поединка, первого розыгрыша. Буду стараться двигаться от матча к матчу. Надеюсь, что мне удастся показать свой лучший теннис уже во встрече с Макаровой.

Не для кого не секрет, что грунт не является моим любимым покрытием. Тем не менее, я должна выложиться по максимуму и постараться добиться высокого результата. Минувший сезон стал лучшим в моей карьере, но мне ещё есть, в чём прибавлять, — цитирует Кербер пресс-служба «Ролан Гаррос».
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