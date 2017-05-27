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https://sport.mail.ru/news/tennis/29887570/
27 мая 2017, 11:40 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня день рождения у Ксении Первак!

Сегодня свой 26-й день рождения отмечает российская теннисистка Ксения Первак. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к поздравлениям в адрес Ксении и желает ей успехов в деятельности вне корта.

Сегодня свой 26-й день рождения отмечает российская теннисистка Ксения <span class=error>Первак</span>. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к поздравлениям в адрес Ксении и желает ей успехов в деятельности вне корта. Увеличить
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Ксения Первак родилась в Челябинске. Отца спортсменки зовут Юрий, мать — Оксана. Оба занимаются бизнесом. Первые шаги в теннисе Ксения сделала в возрасте восьми лет.

В 2009 году Ксения выиграла юниорский Australian Open, а чуть позже поднялась на пятую строчку юниорского рейтинга.

В активе Первак девять титулов ITF в одиночном разряде, а также победа на турнире WTA в Ташкенте в 2011 году. 19 сентября 2011 года спортсменка поднялась на 37-е место в мировом рейтинге — самое высокое в своей карьере.

В том же 2011-м году Ксения дошла до четвёртого круга Уимблдона — это лучший результат теннисистки на турнирах «Большого шлема». Всего за карьеру представительница России заработала $1,016,779 призовых.

В ноябре 2015 года Первак приняла решение завершить профессиональные выступления. Причиной этого стали хронические травмы.
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