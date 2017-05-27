Петра Квитова: В моё возвращение верило не так много людей

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«Было очень непросто пережить всё произошедшее. В то, что я вновь буду играть в теннис, верило совсем немного людей. Понимала, что в моей жизни больше нет тенниса, но ведь он ушёл от меня не по моей воле. Безусловно, это меня сильно расстраивала, но я старалась не терять позитивный настрой.