Петра Квитова: В моё возвращение верило не так много людей
Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась своими ожиданиями от выступления на «Ролан Гаррос», который станет для неё первым турниром в этом сезоне.
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«Было очень непросто пережить всё произошедшее. В то, что я вновь буду играть в теннис, верило совсем немного людей. Понимала, что в моей жизни больше нет тенниса, но ведь он ушёл от меня не по моей воле. Безусловно, это меня сильно расстраивала, но я старалась не терять позитивный настрой.
Я жива, у меня остались целыми все пальцы на руках, и теперь я вновь могу выходить на корт. Стала
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