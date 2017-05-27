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27 мая 2017, 11:22 | Теннис | GoTennis.ru

Петра Квитова: В моё возвращение верило не так много людей

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась своими ожиданиями от выступления на «Ролан Гаррос», который станет для неё первым турниром в этом сезоне.

Чешская теннисистка Петра <span class=error>Квитова</span> поделилась своими ожиданиями от выступления на <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> который станет для неё первым турниром в этом сезоне. Увеличить
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«Было очень непросто пережить всё произошедшее. В то, что я вновь буду играть в теннис, верило совсем немного людей. Понимала, что в моей жизни больше нет тенниса, но ведь он ушёл от меня не по моей воле. Безусловно, это меня сильно расстраивала, но я старалась не терять позитивный настрой.

Я жива, у меня остались целыми все пальцы на руках, и теперь я вновь могу выходить на корт. Стала по-другому смотреть на многие вещи. Если я совершу ошибку и пробью неточно, плакать точно не буду, — цитирует Квитову официальный сайт Roland Garros.
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