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https://sport.mail.ru/news/tennis/29887204/
27 мая 2017, 10:42 | Теннис | GoTennis.ru

Ричардас Беранкис стал чемпионом «Челленджера» в Казахстане

Литовский теннисист Ричардас Беранкис завоевал титул на турнире серии «Челленджер» в Шымкенте (Казахстан), обыграв в финале немца Янника Ганфманна, — 6/3, 6/2.

Литовский теннисист <span class=error>Ричардас</span> Беранкис завоевал титул на турнире серии Челленджер в <span class=error>Шымкенте</span> (Казахстан) обыграв в финале немца <span class=error>Янника</span> Ганфманна — 6/3 6/2. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 9 минут. 243-я ракетка мира, 26-летний Ричардас, реализовал четыре брейк-пойнта и дважды ошибался при подаче. 25-летний Ганфманн, занимающий 220-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил четыре эйса и две двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Данный титул стал для Беранкиса восьмым на «Челленджерах», принеся $7,200 призовых и 80 рейтинговых очков.
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