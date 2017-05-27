Ричардас Беранкис стал чемпионом «Челленджера» в Казахстане
Литовский теннисист Ричардас Беранкис завоевал титул на турнире серии «Челленджер» в Шымкенте (Казахстан), обыграв в финале немца Янника Ганфманна, — 6/3, 6/2.
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Поединок продлился 1 час 9 минут. 243-я ракетка мира, 26-летний Ричардас, реализовал четыре
Данный титул стал для Беранкиса восьмым на «Челленджерах», принеся $7,200 призовых и 80 рейтинговых очков.
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