Ричардас Беранкис стал чемпионом «Челленджера» в Казахстане

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Поединок продлился 1 час 9 минут. 243-я ракетка мира, 26-летний Ричардас, реализовал четыре брейк-пойнта и дважды ошибался при подаче. 25-летний Ганфманн, занимающий 220-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил четыре эйса и две двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Данный титул стал для Беранкиса восьмым на «Челленджерах», принеся $7,200 призовых и 80 рейтинговых очков.