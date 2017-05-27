Мугуруса не защитит титул, Кербер вылетит раньше ¼ финала. Всё, что нужно знать о сетке женского «Ролан Гаррос»

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В этот раз женский турнир недосчитался сразу целого ряда звёздных теннисисток. Серена Уильямс, в минувшем году игравшая в финале, не выступит в столице Франции из-за беременности, Виктория Азаренко, уже ставшая мамой, вернётся в Тур на одном из травяных соревнований, а о причинах неучастия во French Open его двукратной чемпионки Марии Шараповой знают даже люди, далёкие от тенниса.

Впрочем, даже в отсутствие вышеназванных спортсменок предстоящий турнир обещает быть очень интересным и непредсказуемым. К примеру, почти наверняка не сможет оправдать свой высокий статус первая ракетка мира Анжелик Кербер. Из раза в раз в этом сезоне немка становится лидером посева, и с таким же постоянством выбывает из борьбы задолго до решающих стадий.

Первой соперницей Анжелик станет россиянка Екатерина Макарова, которая абсолютно точно не даст просто так себя одолеть. Не отличается пиететом по отношению к фаворитам и Леся Цуренко, с которой Кербер может встретиться во втором круге. В третьем раунде немку может ждать, к примеру, повторение финала Олимпиады и дуэль против Моники Пюиг из Пуэрто-Рико.

В 1/8 финала Кербер, если ей всё же удастся туда дойти, могла быть сыграть с Петрой Квитовой, возвращающейся в Тур после полугодового перерыва, связанного с нападением и ранением руки, однако в столь высокий результат чешки на первом же турнире верится с трудом, потому в матче за выход в четвертьфинал Анжелик, вероятнее всего будет противостоять австралийке Саманте Стосур.

Также в этой четверти сетки сыграет россиянка Светлана Кузнецова. На старте она сразится с американкой Кристиной МакХэйл, следующие возможные оппонентки Светланы также не должны составить ей серьёзной конкуренции. Правда, это утверждение будет справедливо только в том случае, если Кузнецова покажет свою привычную качественную игру.

А вот в четвёртом круге россиянке наверняка придётся непросто. Судя по всему, соперница Светланы на этой стадии определится в поединке Каролин Возняцки и Кики Бертенс. Датчанка показывает в этом году отличный теннис, а голландка в прошлом сезоне стала полуфиналисткой Roland Garros.

Вероятный четвертьфинал: Екатерина Макарова — Светлана Кузнецова.

Во второй четверти начнёт выступление действующая чемпионка французского «мэйджора» Гарбин Мугуруса, и уже стартовая оппонентка — итальянка Франческа Скьявоне — может доставить ей проблемы. Во втором круге испанка, видимо, сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, в третьем — с Юлией Путинцевой из Казахстана. Безусловно, по уровню игры Гарбин превосходит и этих соперниц, но её вылет ещё до 1/8 финала вполне возможен.

В поединке за выход в четвертьфинал Мугуруса может встретиться как с хозяйкой кортов Кристиной Младенович, которая находится в отличной форме и получит существенную поддержку болельщиков.

В этой же части сетки выступит Доминика Цибулкова, которая после феерического окончания прошлого сезона пока что по-настоящему громких результатов не добивалась. Словачке досталась довольно простая сетка, и с трудностями она может столкнуться не раньше третьего круга и вероятного поединка со швейцаркой Тимеа Бачински.

Что касается возможной соперницы Цибулковой в 1/8 финала, то она, вполне возможно, определится в противостоянии опыта и молодости — американки Винус Уильямс и представительницы Австралии Дарьи Гавриловой.

Вероятный четвертьфинал: Кристина Младенович — Доминика Цибулкова.

Возглавляет вторую половину турнирной таблицы Каролина Плишкова. Её первой оппоненткой будет китаянка Чжен Сайсай, затем чешка, вполне возможно, сразится с россиянкой Екатериной Александровой. Не выглядит непреодолимым для Каролин и барьер третьего раунда — там ей, скорее всего, будет противостоять американка Лорен Дэвис. Пожалуй, только на стадии 1/8 финала у Плишковой могут возникнуть затруднения — здесь чешка может сыграть с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, весьма удачно играющей в этом году на грунте.

Пожалуй, самой ровной и непредсказуемой получилась «восьмушка», номинальными фаворитками которой являются Йоханна Конта и Агнешка Радванська. Впрочем, никто не удивится, если путёвку в ¼ финала разыграют не они, а, например, француженка Каролин Гарсия и чешка Барбора Стрыкова. С другой стороны, от британки и польки уже заждались хороших результатов, и такой престижный турнир — отличная возможность напомнить о себе.

Вероятный четвертьфинал: Каролина Плишкова — Йоханна Конта.

Наконец, переходим к четверти, где выступят теннисистки, показавшие отличные результаты в мае, и тем самым заслужившие звание главных претенденток на трофей Сюзанны Ленглен. Речь о Симоне Халеп (правда, стоит держать в уме проблемы румынки со здоровьем) и Элине Свитолиной.

В первом круге Симона сразится со словачкой Яной Чепеловой, затем померится силами либо с китаянкой Дуань Йин-Йин, либо с Татьяной Мариа из Германии. А вот уже в третьем раунде Халеп ждёт соперница посерьёзней — скорее всего ей будет россиянка Дарья Касаткина. Стадия 1/8 финала также не должна стать для румынки лёгкой прогулкой. Основные претендентки на возможный матч с Халеп — ещё одна россиянка Елена Веснина и Карла Суарес Наварро из Испании.

Первой оппоненткой Свитолиной будет Ярослава Шведова из Казахстана. Во втором круге она сыграет либо с немкой Моной Бартель, либо с Цветаной Пиронковой из Болгарии, а в поединке за выход в 1/8 финала, по всей видимости, — с перспективной хорваткой Аной Конюх. В третьем раунде Элину, вероятнее всего, будет ждать встреча с американкой Мэдисон Киз, хотя той вполне может помешать латвийка Анастасия Севастова.

Вероятный четвертьфинал: Симона Халеп — Элина Свитолина.