В первом круге «РГ» Веснина сыграет с Хаддад-Майей, Родина — с Маттек-Сэндс
Состоялась дополнительная жеребьёвка, распределившая прошедших квалификацию теннисисток по основной сетке «Ролан Гаррос».
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Никому из россиянок пробиться через отборочные соревнования не удалось — в финальный раунд вышла только Анна Блинкова, которая проиграла чешке Маркете Вондроушовой. Впрочем, две российские теннисистки узнали своих соперниц в результате этой жеребьёвки. Евгения Родина встретится с Бетани
Туниска Онс Жабер, чемпионка юниорского «Ролан Гаррос"—2011, стала «лаки-лузером» и встретится с прошедшей квалификацию румынкой Аной Богдан. Она заменила немку Лауру Зигемунд, у которой был 31-й номер посева.
Пары первого круга
Леся Цуренко (Украина) — Катерина Козлова (Украина, Q).
Бетани
Франсуаза Абанда (Канада, Q) — Тесса Андрианжафитримо (Франция, WC).
Катрин Беллис (США) — Кирин Лемуан (Нидерланды, Q).
Сара Эррани (Италия, Q) — Мисаки Дои (Япония).
Елена Янкович (Сербия) — Рихел Хогенкамп (Нидерланды, Q).
Онс Жабер (Тунис, LL) — Ана Богдан (Румыния, Q).
Катерина Бондаренко (Украина) — Петра Мартич (Хорватия, Q).
Елена Веснина (Россия, 14) — Беатрис
Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Аманден Эсс (Франция, WC).
Мию Като (Япония, Q) — Тэйлор Таунсенд (США).
Наоми Осака (Япония) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, Q).
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