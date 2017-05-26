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Никому из россиянок пробиться через отборочные соревнования не удалось — в финальный раунд вышла только Анна Блинкова, которая проиграла чешке Маркете Вондроушовой. Впрочем, две российские теннисистки узнали своих соперниц в результате этой жеребьёвки. Евгения Родина встретится с Бетани Маттек-Сэндс, а Елена Веснина сыграет с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии.

Туниска Онс Жабер, чемпионка юниорского «Ролан Гаррос"—2011, стала «лаки-лузером» и встретится с прошедшей квалификацию румынкой Аной Богдан. Она заменила немку Лауру Зигемунд, у которой был 31-й номер посева.

Пары первого круга

Леся Цуренко (Украина) — Катерина Козлова (Украина, Q).

Бетани Маттек-Сэндс (США, Q) — Евгения Родина (Россия).

Франсуаза Абанда (Канада, Q) — Тесса Андрианжафитримо (Франция, WC).

Катрин Беллис (США) — Кирин Лемуан (Нидерланды, Q).

Сара Эррани (Италия, Q) — Мисаки Дои (Япония).

Елена Янкович (Сербия) — Рихел Хогенкамп (Нидерланды, Q).

Онс Жабер (Тунис, LL) — Ана Богдан (Румыния, Q).

Катерина Бондаренко (Украина) — Петра Мартич (Хорватия, Q).

Елена Веснина (Россия, 14) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q).

Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Аманден Эсс (Франция, WC).

Мию Като (Япония, Q) — Тэйлор Таунсенд (США).

Наоми Осака (Япония) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, Q).