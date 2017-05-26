17 эйсов не помогли Раоничу обыграть Бердыха в полуфинале турнира в Лионе
Чех Томаш Бердых, получивший от организаторов третий номер посева, вышел в финал турнира в Лионе, на двух
тай-брейках обыграв первую ракетку соревнований канадца Милоша Раонича со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. Бердых девять раз подал навылет и реализовал один
За титул Бердых сразится со второй ракеткой турнира французом
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter