17 эйсов не помогли Раоничу обыграть Бердыха в полуфинале турнира в Лионе

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Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. Бердых девять раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Раонича 17 эйсов, три двойные ошибки и один брейк. Счёт в личном противостоянии соперников стал 5−3 в пользу Раонича. В 2017 году теннисисты обменялись победами на грунте.