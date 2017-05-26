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26 мая 2017, 22:40 | Теннис | Чемпионат.com

17 эйсов не помогли Раоничу обыграть Бердыха в полуфинале турнира в Лионе

Чех Томаш Бердых, получивший от организаторов третий номер посева, вышел в финал турнира в Лионе, на двух тай-брейках обыграв первую ракетку соревнований канадца Милоша Раонича со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Чех <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Бердых</span> получивший от организаторов третий номер посева вышел в финал турнира в Лионе на двух <nobr>тай-брейках</nobr> обыграв первую ракетку соревнований канадца <span class=error>Милоша</span> <span class=error>Раонича</span> со счётом 7:6 (7:5) 7:6 (7:2). Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. Бердых девять раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Раонича 17 эйсов, три двойные ошибки и один брейк. Счёт в личном противостоянии соперников стал 5−3 в пользу Раонича. В 2017 году теннисисты обменялись победами на грунте.

За титул Бердых сразится со второй ракеткой турнира французом Жо-Вильфридом Цонгой.
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