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https://sport.mail.ru/news/tennis/29883560/
26 мая 2017, 19:56 | Теннис | Чемпионат.com

Стосур вышла в финал турнира в Страсбурге и сыграет с Гавриловой

Австралийка Саманта Стосур (WC), получившая от организаторов шестой номер посева, вышла в финал турнира в Страсбурге, в двух сетах обыграв восьмую ракетку соревнований китаянку Пэн Шуай со счётом 7:6 (7:0), 6:4.

Австралийка <span class=error>Саманта</span> <span class=error>Стосур</span> (WC) получившая от организаторов шестой номер посева вышла в финал турнира в Страсбурге в двух сетах обыграв восьмую ракетку соревнований китаянку <span class=error>Пэн</span> <span class=error>Шуай</span> со счётом 7:6 (7:0) 6:4. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. Стосур дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Пэн Шуай два эйса, шесть ошибок на подаче и три брейка.

За титул Стосур сыграет с седьмой ракеткой соревнований Дарьей Гавриловой, которая также выступает за Австралию.
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